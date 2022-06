“Crea un logo contro il bullismo e il cyberbullismo”, ecco il vincitore

Gabriele Baldanzi di IIID della scuola Bugiani si è aggiudicato il primo premio. Adesso il suo disegno sarà impiegato sul sito istituzionale della scuola come icona rappresentativa dello spazio dedicato ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.



Follonica: La scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani dell’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica ha bandito il concorso grafico "Crea un logo contro il bullismo e il cyberbullismo" al fine di creare un Logo da utilizzare sul sito istituzionale della scuola come icona rappresentativa dello spazio dedicato ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.



Tutti gli studenti e le studentesse hanno partecipato realizzando con la guida delle loro insegnanti Lucia Cheli e Raffaella Martino dei disegni, colorati con varie tecniche. La giuria interna, composta dalle e dagli insegnanti del plesso, ha votato, tramite moduli Google, il lavoro ritenuto più efficace e rappresentativo, tra quelli realizzati e presentati rigorosamente in forma anonima. È risultato vincitore Gabriele Baldanzi di IIID con un logo che mette bene in evidenza la necessità di superare ogni esclusione, attraverso l’accoglienza. Per gli insegnanti è stato davvero difficile scegliere tra i lavori che sono stati realizzati con entusiasmo e cura dalle ragazze e dai ragazzi che si sono dimostrati particolarmente sensibili alla sofferenza provocata negli adolescenti dalla violenza del bullismo e del cyberbullismo.



Da oggi ,cliccando sul logo di Gabriele Baldanzi, sul sito istituzionale, è possibile visionare la normativa vigente, il protocollo, nonché tutte le attività che vengono realizzate nell'istituto per contrastare il fenomeno. Gabriele, vincendo il concorso, si è aggiudicato un premio per coltivare la sua passione del disegno.