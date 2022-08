Covid. Sono 28 i nuovi tamponi positivi e un nuovo decesso al Misericordia

Grosseto: Questi i dati di sintesi del report della Asl Toscana sudest - Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 21/08/2022 alle ore 24 del 21/08/2022. Sono 28 i nuovi tamponi positivi e 42 le persone guarite in provincia di Grosseto. Stabili i ricoveri in Covid al Misericordia. Si registra un nuovo decesso presso il nosocomio maremmano: è un uomo di 78 anni (paziente non vaccinato con patologie pregresse) deceduto il 21 agosto 2022.

Ricoveri con sintomatologia Covid - Totale Posti letto occupati

Degenza Covid San Donato Arezzo 4

TI San Donato Arezzo 3

Degenza Covid Misericordia Grosseto 11

TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Castiglione Della Pescaia 2



Grosseto 14

Monte Argentario 8

Roccastrada 2

Santa Fiora 2