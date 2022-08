annuncio Salute Covid, Sono 123 i tamponi positivi e 83 le persone guarite in provincia 19 agosto 2022

Redazione Grosseto: Questi i dati di sintesi relativi al report della Asl Toscana sudest - Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 18/08/2022 alle ore 24 del 18/08/2022. Sono 123 i tamponi positivi e 83 le persone guarite in provincia di Grosseto. Ricoveri con sintomatologia Covid - Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 4 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 15 TI Misericordia Grosseto 1 Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto Arcidosso 5

Campagnatico 1 Capalbio 5 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 1 Follonica 16 Gavorrano 3 Grosseto 37 Magliano In Toscana 3 Manciano 5 Massa Marittima 4 Monte Argentario 10 Monterotondo Marittimo 3 Orbetello 6 Pitigliano 3 Roccalbegna 1 Roccastrada 5 Santa Fiora 4 Scansano 5 Scarlino 1 Sorano 1

annuncio