Covid, la situazione oggi in provincia di Grosseto

Redazione Grosseto: Questi i dati di sintesi ASL TSE - Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 20/06/2022 alle ore 24 del 20/06/2022. I tamponi positivi in provincia di Grosseto sono 201 e 66 le persone guarite. Si registrano anche due decessi nel reparto Covid dell'ospedale Misericordia di Grosseto entrambi riferiti al giorno 18 giugno. Si tratta di un uomo di 93 anni, vaccinato ma con patologie pregresse e un uomo di 92 anni non vaccinato.

Ricoveri con sintomatologia Covid - Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 9 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 5 TI Misericordia Grosseto 0 Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto Arcidosso 1

Campagnatico 1 Capalbio 6 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 4 Civitella Paganico 3 Follonica 16 Gavorrano 6 Grosseto 86 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 2 Manciano 6 Massa Marittima 8 Monte Argentario 11 Monterotondo Marittimo 1 Montieri 2 Orbetello 16 Pitigliano 9 Roccastrada 7 Scansano 5 Scarlino 4 Sorano 2

