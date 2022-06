Covid, la situazione oggi in provincia di Grosseto 8 giugno 2022

8 giugno 2022 109

109

Redazione Grosseto: Questi i dati di sintesi ASL TSE - Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 07/06/2022 alle ore 24 del 07/06/2022 Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 603 74 934 52 Grosseto 462 72 1.891 71 72 978 Siena 830 118 1.114 73 51 1.935 Asl TSE 1895 264 3939 196 62 1.324 Nuovi positivi per classi d'età Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 5 14 10 24 10 5 6 Grosseto 8 12 13 14 17 6 2 Siena 8 20 30 22 25 12 1 ASL TSE 21 53 53 60 52 23 9 Ricoveri con sintomatologia Covid Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 7 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 8 TI Misericordia Grosseto 0 Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto Comune Tamponi positivi Capalbio 2 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 1 Civitella Paganico 2 Follonica 7 Gavorrano 2 Grosseto 35 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 2 Manciano 2 Massa Marittima 4 Monte Argentario 3 Orbetello 1 Pitigliano 1 Santa Fiora 1 Scansano 1 Scarlino 1 Semproniano 1 Sorano 1





