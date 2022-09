Salute Covid, la situazione ad oggi in provincia di Grosseto 30 settembre 2022

Redazione Grosseto: Sono 136 i tamponi positivi oggi in provincia di Grosseto, 55 le persone guarite.

Secondo i dati riportati dalla Asl Toscana sud est, nel periodo di riferimento che va dalle ore 00 del 29/09/2022 alle ore 24 del 29/09/2022 questa è la situazione comune per comune: Arcidosso 5 Campagnatico 8 Capalbio 1 Castel Del Piano 8 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 2 Civitella Paganico 5 Follonica 8 Gavorrano 6 Grosseto 54 Magliano In Toscana 1 Manciano 9 Massa Marittima 3 Monte Argentario 4 Orbetello 6 Pitigliano 6 Roccastrada 4 Scansano 2 Scarlino 2 Seggiano 1 I posti in degenza Covid occupati all'ospedale Misericordia di Grosseto sono 6. In considerazione delle nuove disposizioni governative che regolano le normative sulla diffusione del virus Covid-19, la Asl Toscana sud est informa che a partire da oggi il report sui dati Covid avrà cadenza settimanale, e non più quotidiana. Il prossimo aggiornamento sarà pertanto venerdì prossimo e riporterà i casi degli ultimi sette giorni.

