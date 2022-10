Salute Covid, i dati dell'ultima settimana in provincia di Grosseto 8 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Ecco il resoconto settimanale della Asl Toscana sud est con i dati relativi alla situazione Covid nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena.

In provincia di Grosseto nell'ultima settimana, periodo di riferimento dalle ore 00 del 30/09/2022 alle ore 24 del 06/10/2022, sono stati registrati 1024 nuovi casi di Covid.

Ecco la situazione completa per Comune della provincia di Grosseto Arcidosso 23 Campagnatico 13 Capalbio 29 Castel Del Piano 37 Castell'Azzara 3 Castiglione Della Pescaia 22 Cinigiano 21 Civitella Paganico 8 Follonica 73 Gavorrano 21 Grosseto 444 Isola Del Giglio 7 Magliano In Toscana 14 Manciano 47 Massa Marittima 44 Monte Argentario 31 Montieri 2 Orbetello 50 Pitigliano 20 Roccalbegna 2 Roccastrada 37 Santa Fiora 15 Scansano 20 Scarlino 11 Seggiano 12 Semproniano 7 Sorano 11

Quadro Vaccinazioni 4^ dose Persone vaccinate (dato al 7 ottobre 2022) Arezzo 26.077

Grosseto 15.675

Siena 18.035 Totale 59.787 Persone prenotate (dato fino al 31 ottobre) Arezzo 1.388

Grosseto 776

Siena 1.220 Totale 3.384

