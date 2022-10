Dalla regione Covid-19, l’assessore Bezzini rinnova l’invito a vaccinarsi per over 60 e fragili 18 ottobre 2022

Walter Fortini Firenze: Lancia un appello a vaccinarsi contro il Covid-19 con la quarta dose soprattutto ai fragili e a chi più di sessant’anni l’assessore al diritto alla salute della Toscana, Simone Bezzini. Lo fa a margine di un’altra conferenza stampa, sollecitato dalle domande dei cronisti sulla campagna vaccinale in corso.

“I medici di medicina generale hanno ordinato questa settimana più di 30 mila vaccini ed altrettanti sono stati prenotati sul portale – spiega Bezzini – Sicuramente sta crescendo il numero di toscani che ha scelto di farsi la quarta dose”. “Ma l’appello che io faccio a vaccinarsi – prosegue l’assessore – è soprattutto rivolto a chi ha più di sessanta anni e ai fragili. Sono infatti le categorie di popolazione che hanno un rischio più alto”. E lo dimostrano anche le stastiche. “I dati delle ultime settimane – annota - segnano un progressivo innalzamento dell’età media dei contagiati, che al momento si attesta sui 55 anni. Chi ha più di sessant’anni sarebbe dunque bene che facesse al più presto la quarta dose, che peraltro viene effettuata con vaccini adattati all’ultima variante, l’omicron 5”. Seguici





