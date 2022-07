"Cose di spettacolo" raddoppia con una sezione per ragazzi

Castiglione della Pescaia: Torna domani, mercoledì 13 luglio “Cose di spettacolo” la rassegna teatrale che ha debuttato nel 2018 in piazza Solti, location dove si aprirà il sipario in quello che è il salotto buono del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia.



«Arriviamo a questa quarta edizione – dice la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, che segue personalmente le politiche culturali dell’ente – dopo aver presentato il cartellone degli eventi estivi e culturali del 2022 nel quale occupa un posto di rilievo la rassegna “Cose di Spettacolo” ».

«L’amministrazione comunale – spiega il direttore artistico Tommaso Pasquesi – ha voluto dare continuità a questa iniziativa e quest’anno lo faremo con due novità, la sezione teatro per ragazzi con cinque appuntamenti che si terranno presso il giardino della Biblioteca comunale “Italo Calvino” e una collaborazione con l'associazione “Bacco In Toscana”, incaricata di curare le degustazioni di vino che seguiranno ogni spettacolo in piazza Solti».

«Sarà una kermesse teatrale – anticipa Nappi – dove il pubblico s’imbatterà in storie appassionanti grazie alle quali Castiglione della Pescaia viene identificata sempre di più come un’eccellenza negli itinerari della cultura nazionale».

«#castiglionesummertime – prosegue Elena Nappi – propone un’ampia gamma di appuntamenti sia in ambito culturale che per quanto riguarda gli spettacoli, per i quali voglio ringraziare l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini e lo staff che lavora dietro di noi composto dal personale degli uffici comunicazione stampa e turismo per il grande lavoro portato avanti in questi mesi. Con loro siamo riuscite a cogliere il gradimento dalla collettività castiglionese e dei turisti, che si mostrano soddisfatti per le nostre proposte e “Cose di Spettacolo” è stato più volte riconosciuto come un appuntamento amato».

La sezione dedicata ai bambini prenderà il via mercoledì 13 luglio quando nel giardino di via IV Novembre alle ore 21:15 i bambini potranno immergersi in fiabe e musica proposte da Sarah Georg e Gabriele Stoppa dal titolo “L’orologio di 13 ore”. Il mercoledì successivo Giacomo Moscato mette in scena “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda”, il 27 sarà la volta di “Azzurra la balena”. Irene Paoletti e Palbo Torregiani il 3 agosto proporranno “Il circolo inventato” e il 10 agosto i bambini potranno assistere a “Transilvania circus”.

Il format classico degli altri spettacoli rimane invariato, ingresso gratuito in piazza Solti con inizio alle 21:30. Il primo sipario del 2022 si aprirà giovedì 14 luglio su “Trovata una sega!” di e con Antonello Taurino, un racconto su Livorno, Modigliani e lo scherzo del secolo dell’estate 1984 uno spettacolo sociologico sull’Italia d’allora e tanta comicità”. Il 21 luglio sarà l’occasione di assistere alla rappresentazione “Separate in casa”, due donne interpretate da Alessia Cespuglio e Silva Lemmi che affrontano sul palco il delicato tema della separazione, tra luoghi comuni, stereotipi e contraddizioni. Domenica 31 luglio andrà in scena “Il mercante di monologhi”, Matthias Martelli si presenterà al pubblico castiglionese come un vero e proprio giullare contemporaneo. Giovedì 4 agosto Cose di Spettacolo proporrà al pubblico “Loro” di Maurizio Patella, che ha ricevuto la menzione speciale al Premio Riccione. La vigilia di ferragosto il palcoscenico naturale di piazza Solti ospiterà il “Romina Capitani quintet”, una delle voci più interessanti del jazz italiano affiancata da alcuni dei migliori musicisti toscani.