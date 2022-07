“Cosa c'è di strano in tutto questo? Bartoli al Museo di storia naturale

Giovedì 21 luglio la proiezione del documentario in concorso al Clorofilla Film Festival



Grosseto: Torna il grande cinema al Museo di storia naturale della Maremma. Giovedì 21 luglio alle ore 21.30 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, sarà proiettato il documentario “Cosa c’è di strano in tutto questo?” di Mauro Bartoli, in concorso al Clorofilla Film Festival. La proiezione è a ingresso libero (per informazioni chiamare il numero 0564 488571). Al museo è sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

“Cosa c’è di strano in tutto questo?” racconta una scelta di vita radicale, anticonvenzionale, senza mediazioni. La storia di ciò che Ivan Fantini fa ogni giorno nella sua casa immersa nei boschi della Valconca: uno chef “eterodosso e dimissionario” che vive nel suo “boscost’orto” in un'esistenza fatta di gratuità e baratto, dove il lavoro non si vende ma si condivide o si scambia. E la storia è raccontata attraverso la preparazione di un pranzo dal menù non scritto, preparato non facendo la spesa ma con ingredienti di recupero, scartati da qualcun altro, raccolti dai commensali, preparati barattando una bombola di gas per cuocere con succhi e confetture. Una casa senza cancelli, dove una comunità si siede a un grande tavolo nell’aia, all’ombra di un ulivo, fra gatti e galline, per condividere cibo e vino ma anche chiacchiere e riflessioni.