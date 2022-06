Corsi estivi all’Istituto musicale Giannetti: iscrizioni fino al 30 giugno

È possibile concordare con il docente le date e gli orari delle lezioni, tra l'1 luglio e il 30 settembre



Grosseto: L'attività dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” diretto da Antonio Di Cristofano non si ferma neppure d'estate. In attesa della stagione 2022/2023 – che ripartirà in autunno come di consueto – la scuola offre agli allievi (e non solo) la possibilità di frequentare i corsi anche nel periodo estivo, al fine di riservare una formazione sempre più completa. L'allievo e l'insegnante dello strumento scelto potranno concordare il numero di lezioni e le date, scegliendo nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 30 settembre, secondo gli orari di apertura dell'Istituto.

Il costo di ogni lezione individuale, della durata di un'ora, è di 26 euro (oltre a 50 euro di tassa di iscrizione per i non iscritti). Per aderire è sufficiente compilare e consegnare alla segreteria dell'istituto (in via Bulgaria 21, telefono 0564 453128) il modulo di iscrizione, insieme con la ricevuta di pagamento, reperibile anche nella sezione News del sito www.istitutomusicalegiannetti.it, oppure inviarlo per mail (info@istitutomusicalegiannetti.it; info@fondazionegrossetocultura.it ) entro il 30 giugno.