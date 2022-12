Coppa Toscana Mtb, scadono gli sconti 2022

Firenze: La campagna abbonamenti per la Coppa Toscana Mtb prosegue a vele spiegate, ma per fine anno c’è una scadenza importante. Alla mezzanotte del 31 dicembre scadrà infatti l’offerta per aderire al circuito a prezzi fortemente scontati: 165 euro come tariffa standard e 215 se si include anche la Capoliveri Legend Cup. E’ quindi il caso di affrettarsi per risparmiare ancora qualche euro: da domenica le tariffe passeranno rispettivamente a 180 e 230 euro con scadenza definitiva il 19 marzo.



Per chi volesse, c’è anche la possibilità di rateizzare il pagamento: basta versare subito 100 euro al momento dell’iscrizione e il saldo entro il 10 marzo. Sul sito del circuito è possibile anche prendere visione delle tariffe unificate con altri due circuiti, Tour 3 Regioni e Deltos Cup, con cui ci sono gare in comune.

A proposito, quali saranno le tappe della Coppa Toscana 2023? Le riassumiamo in breve: si comincia il 19 marzo con la classicissima per eccellenza considerando la militanza nel calendario italiano, ossia la Granfondo del Castello a Monteriggioni (SI); una settimana dopo si va ad Arezzo per un’altra classica, la Ranpichiana. Il 16 aprile si torna nel Senese per la Sinalunga Bike, seguita ad appena 7 giorni dalla Da Piazza a Piazza in quel di Prato. Il 6 maggio ecco la Capoliveri Legend Cup all’Isola d’Elba, il 14 maggio si va a Marina di Cecina (LI) per la Granfondo Costa degli Etruschi Epic, poi la lunga pausa estiva prima del rush finale, con la Straccabike di Pratovecchio (AR) il 3 settembre e la Casentino Bike, sempre nell’Aretino, l’8 ottobre. Otto gare che hanno fatto la storia delle ruote grasse in Italia, otto appuntamenti da inserire obbligatoriamente nel proprio calendario, magari risparmiando qualcosa…

Per informazioni: https://www.coppatoscanamtb.it/