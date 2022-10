Coppa Toscana e Final four: il Villa Croci Bsc vuole prendersi tutto

Domenica 2 ottobre vedrà gli under 12 scendere in campo contro il Monteriggioni e gli under 18 giocarsi il titolo di campioni d’Italia a Modena



Grosseto: Sarà un week-end da cardiopalma per il baseball grossetano. Il Villa Croci Bsc under 12, guidato da Cristian Bordo, data la temporanea assenza del manager Lino Luciani che sarà impegnato con l’under 18, sfideranno allo stadio Simone Scarpelli, nella mattinata di domenica 2 ottobre, i pari d’età del Monteriggioni per il turno di Coppa Toscana.

Sempre domenica 2 ottobre, il Villa Croci Bsc Grosseto under 18 si giocheranno a Modena la Final four. I ragazzi del manager Alessandro Cappuccini se la vedranno in semifinale contro il Torre Pedrera falcons. L’altra gara vedrà protagonisti il Padova e il Ronchi dei legionari. Le due formazioni che usciranno vincitrici dalle due semifinali si sfideranno per conquistare il titolo di campioni d’Italia. “Siamo orgogliosi – commenta Alessandro Cappuccini, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 – di poter disputare, con una formazione completamente rinnovata, la seconda Final four degli ultimi tre anni. Ciò dimostra il grande lavoro della società e dei ragazzi che, stagione dopo stagione, non smettono di stupire e di macinare vittorie. Andremo a Modena consapevoli della complessità della gara che ci attende, ma vogliamo superare il turno e provare a vincere la competizione”.

Foto di Carlo Marcoaldi.