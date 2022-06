Coppa Passalacqua, Venturina stacca il biglietto per i quarti di finale

I biancocelesti con questo successo raggiungono al vertice del girone C il Follonica Gavorrano che questa sera affronterà nell'ultima partita del girone l'Argentario.

Grosseto: Un incontro molto atteso quello che vedeva di fronte il Venturina di Bientinesi opposto al Paganico. I livornesi scesi sul sintetico di via Adda, cercavano i punti qualificazione per l'accesso ai quarti di finale, il Paganico dal canto suo, con un solo punto in classifica avevano un solo risultato utile per andare avanti, conquistare l'intera posta in palio.



C'erano tutti i presupposti per un incontro aperto a qualsiasi pronostico, ne è venuta fuori una partita altamente spettacolare, con un Venturina che ha espresso un gran bel gioco, di contro il Paganico ha cercato di rispondere da par suo, nell'intento di contrastare il blasone livornese.

Gran bel calcio, soprattutto nel primo tempo, grazie ad un Venturina in giornata di grazia, decisa a mettere in chiaro il suo potenziale.

La banda di Maurizio Bientinesi è partita molto forte, e già al 4' andava in vantaggio per merito di Bertini che deviava in rete un perfetto assist di Palmieri.

Il Venturina padrona del gioco con un gran centrocampo ed una prima linea sempre pericolosa. Palmieri al 12' mancava il raddoppio di un soffio, ma il Paganico reagiva e dimostrava di essere in partita. Ci provava al 14' con Vescovo, ma era ancora il Venturina che passava ancora una volta con Bertini, con un gol in fotocopia che deviava da sotto misura in cros al bacio di Palmieri.

Biancocelesti scatenati ma anche spreconi con Bertini che al 30' mandava alle stelle da ottima posizione.

Reagiva con concretezza il Paganico con Scala su calcio di punizione, ma il Venturina pressava forte di un gran gioco a centrocampo, attaccava ma continuava a fallire occasioni soprattutto con il bomber Palmieri che mancava un calcio di punizione dal limite.

Il Paganico diverso nella ripresa, la squadra di Marco Biagiotti si rendeva pericolosa in più occasioni era ancora il Venturina ad affondare, poi il Paganico al 15' trovava un gran gol Peluso e riapriva i giochi.

Paganico in crescita, Venturina che controlla, ma si rende sempre pericolosa e al 21' va nuovamente in gol con Palmieri che trasforma un calcio di rigore propiziato da un fallo del portiere Cecchi sullo stesso attaccante livornese.

Palmieri trasforma e partita chiusa, lo stesso Palmieri è protagonista al 24' sfiorando il gol.

Poi al 27' il Venturina passa nuovamente con Di Dato che sorprende Cecchi da distanza ravvicinata.

Il Paganico non ci sta a perdere e al 38' riduce le distanze con Fantacci sperando di riaprire la gara che nel finale mostra qualche sprazzo di nervoso ma il Venturina tiene bene il ritorno del Paganico e chiude la gara conquistando tre punti pesanti raggiungendo al vertice il Follonicagavorrano a quota 6 ipotecando il passaggio ai quarti di finale, il Paganico esce sconfitto ma con onore.

Questa sera ultima gara del girone C, con Follonicagavorrano opposto all'Argentario, in palio il primo posto nel girone.





VENTURINA: Fabiani (dal 16' del st. Donati), Bondone, Bartolini (dal 16' del st. Di Dato) Ludoivici, Battaglini (dal 1' del st. Cavicchi), Mori, Topi, Mansani (dal 6' del st Lolini), Palmieri, Bertini, Del Conte. A disposizione: Donati, Cavicchi, Di Donato, Lolini. Allenatore: Maurizio Bientinesi.



PAGANICO: Cecchi, Marconi, Danzi, Vittori, Cupani, Casini, Vescovo (dal 5' del st. Biadi), Berti (dall'8' del st. Aramini), Vecchioni (dal 1' del st. Peralta), Peluso, Scala (dal 5' del st. Reali). A disposizione: Nucciotti, Fedeli, Peralta, Biadi, Armini, Reali, Capitini, Santoni, Fantacci. Allenatore: Marco Biagiotti.

ARBITRO: Andrea Cava (Grosseto)



ASSISTENTI: Miguel Cagnani e Simone Paparozzi (Grosseto)

RETI: al 4' e 25' Bertini, nel st, al 15' Peluso, al 21' Palmieri su calcio di rigore, al 27' Di Dato, al 38' Fantacci



CALCI D'ANGOLO: 6-4 per il Venturina



NOTE: ammonito Cecchi







(foto Giacomo Aprili)