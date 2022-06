annuncio Sport Coppa Passalacqua, va in scena la finalissima 23 giugno 2022

Gianni Mancini Venerdì 24 giugno, alle ore 21:15, la finalissima tra Atletico Piombino e Grosseto. Grande attesa per l'epilogo del massimo evento giovanile.

Grosseto: E' iniziato il conto alla rovescia per la 47°Coppa Passalacqua. Siamo giunti all'atto conclusivo della rassegna giovanile maremmana con la finalissima che vedrà di fronte Atletico Piombino, vincitore dell'ultima edizione, che sarà opposto al Grosseto.

C'è grande attesa negli ambienti calcistici grossetani. Si affronteranno due squadre che hanno messo in mostra un gran bel gioco e sicuramente sarà un grande spettacolo quello che metteranno in mostra. Fino ad oggi Atletico Piombino e Grosseto hanno esaltato la platea che da queste parti è di palato sopraffino e quindi ci attendiamo un grande spettacolo, come del resto le due formazioni sono riuscite a fare fino ad ora. Ancora una volta la manifestazione giovanile grossetana, il gioiello del patron Francesco Luzzetti, ha messo in vetrina un parco giovani di grande livello come del resto è successo anche nel recente passato. C'è grande entusiasmo per questo gran finale dal pronostico quanto mai incerto. Grosseto e Atletico Piombino ancora una volta saranno all'altezza del loro potenziale e non deluderanno le aspettative della vigilia. Appuntamento per le 21:15 di venerdì. Fare un pronostico è quanto mai arduo, la parola al campo.





