Coppa Passalacqua, Invictasauro travolge il Manciano

La formazione di Federico Angelini ha letteralmente “cancellato” il Manciano mettendo il luce il suo gioco spumeggiante, con il bomber Francavilla mattatore della serata. Stasera ultimo incontro di qualificazione del girone D tra Grosseto e Braccagni. Ricordata la tragedia del Madonnino dove ha perso la vita un giovane di 14 anni.



Grosseto: Grande attesa per il confronto che vedeva di fronte Invictasauro e Manciano, appaiate in classifica nel girone D, con quattro punti a testa. Entrambe si giocavano l'ingresso ai quarti di finale della 47° Coppa Passalacqua, in corso di svolgimento sul manto verde di via Adda. Invictasauro era reduce da un largo successo sul Braccagni (6-2), stesso discorso per il Manciano che aveva liquidato il Braccagni.



Entrambe si giocavano, nel confronto diretto, la qualificazione ai quarti. C'erano quindi tutti i presupposti per un incontro ad alto livello e così è stato, con le squadre che puntavano decisamente alla conquista dell'intera posta in palio.





La banda di Angelini è partita fortissima e già al 4' andava in vantaggio grazie ad un guizzo di Scartabelli che ha sorpreso la difesa ospite. I grossetani, sulle ali dell'entusiasmo hanno continuato a macinare gioco, brillante, veloce e soprattutto spumeggiante, soprattutto con Temperani a momenti incontenibile, è da un suo assist che Salazar impegna da vicino l'estremo difensore ospite.

Invictasauro padrona della partita domina da par suo e al 18' Francavilla con una grande giravolta raddoppia. Il bomber grossetano scatenato va a segno al 25' firmando il 3-0.

Il Manciano prova a replicare ma senza fortuna, mentre Invictasauro è sempre più determinata e al 3' del secondo tempo è Tropi a rendersi pericoloso.

Passano appena 2' che Francavilla trafigge ancora una volta la rete del Manciano.

Sempre determinata la squadra di Angelini e al 10' Scartabelli su calcio punizione trafigge ancora una volta la rete del Manciano. Timida la reazione del Manciano che non fa male , mentre continua a maramaldeggiare Invictasauro con il suo gioco asfissiante e al 20' Temperani su calcio di punizione realizza il gol del 5-0.

Poi si assiste ad un gesto commovente quando il giovane calciatore depone una maglia bianca alla rete di recinzione per ricordare la tragedia che si è consumata nella giornata di ieri quando il 14 enne Leonardo Mazzei ha trovato la morte a seguito di un incidente stradale che si è consumato lungo la strada del Madonnino quando a bordo del proprio scooter è stato scaraventato a terra da una vettura, quando era con un gruppo di amici, poi trasportato con Pegaso a Siena, in condizioni disperate, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Ne è scaturito uno scrosciante applauso di un commovente pubblico sugli spalti.





Finale di partita senza storia con Invictasauro che va in gol ancora con Filippi al 25' e che lo stesso Filippi al 45' a calciato sulla traversa un calcio di rigore.

Così Invictasauro ha conquistato il primo posto in classifica raggiungendo il Grosseto che proprio questa sera chiuderà le eliminatorie con il,Braccagni.

Un Invictasauro travolgente che ha guadagnato il biglietto per i quarti che rimanda battuto il Manciano al termine di una partita dominata in lungo e largo dalla squadra di Federico Angelini.





INVICTASAURO: Trinchini (dal 1' del st. Galeazzi), Calussi, Sonnini, Salazar, Bigliazi (dal 1' del st. Fantoni), Tropi (dal \6' del st. Piraino), Temperani, Troiani, Francavilla, Cappelli (dal 35' del st. Cecconi), Scartabelli (dal 23' del st. Filippi). A disposizione: Galeazzi, Piraino, Ercoli, D'Angelo, Cauduro, Fantoni, Berti, Filippi, Cecconi. Allenatore: Federico Angelini.

MANCIANO: Balocchi (dal 33' del st. Nesti), Amorosi, Macheroni, Stauciuc, Borsi, Manetti, Caprini, Manuca (dal 30' del st. Bicocchi), Vasile, Magrini, Sgherri (dal 30' del st. D'Angiolella). A disposizione: Nesti, D'Angiolella, Bicocchi. Allenatore: Michele Maggio.

ARBITRO: Ogliormino Rudy (Piombino)

ASSISTENTI: Francesco Paoli e Francesco Persiani (Piombino)





RETI: al 4' Scartabelli, al 18' e 25' e al 5' del st. Francavilla. Nel st, al 10' Scartabelli, al 20' Temperani, al 25' Filippi.

NOTE: ammonito Vasile, Filippi fallisce un rigore al 45' del st.

CALCI D'ANGOLO: 5 a 1 per Invictasauro





(foto di Giacomo Aprili)