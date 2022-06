Coppa Passalacqua, Grosseto liquida Roselle e conquista la semifinale

La squadra di Gigi Consonni è riuscita ad imporsi con estrema facilità, grazie al suo gioco spumeggiante ed in possesso di una tasso tecnico superiore. E' stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Leonardo Mazzei, e la squadra del Roselle è scesa in campo con una maglia bianca con la scritta Leo. I giocatori del Grosseto hanno esposto uno striscione per ricordare i quattro ragazzi coinvolti nell'incidente stradale di Castiglione della Pescaia: Mattia, Damiano, Giovanni, Antonio.



Grosseto: Tutto secondo copione il verdetto dell'ultimo quarto di finale della 47° Coppa Passalacqua, Grosseto travolge il Roselle e conquista la semifinale.

Il Grosseto di Luigi Consonni, dominatore del girone D conclusosi a punteggio era chiamato a confermarsi nell'ultimo impegno per staccare il visto per le semifinali. E la conferma puntualmente è arrivata, con i torellini, grandi favoriti della vigilia, che non hanno deluso le aspettative.





Erano attesi dal derby con il Roselle, piacevole sorpresa del torneo, che aveva concluso la prima fase imbattuta.

Prima dell'inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte di Leonardo Mazzei, mentre i giocatori del Grosseto hanno esposto uno striscione per ricordare i quattro ragazzi coinvolti nell'incidente stradale di Castiglione della Pescaia, Mattia, Damiano, Giovanni e Antonio. La squadra del Roselle è scesa in campo con una maglia bianca con la scritta Leo, nel ricordo di quando il giovane militava, qualche anno fa, nella squadra rosellana.









Il Grosseto grazie al suo potenziale è riuscito ad imporsi con estrema facilità con un Roselle decimato dalle espulsioni finendo di fatto la partita in nove.

I biancorossi hanno espresso alla grande il proprio potenziale, in lungo e largo, imponendo alla gara un grande ritmo con delle manovre eclatanti facendo girare la palla da par suo. Oltre alla superiorità il Grosseto dalla sua ha avuto la fortuna di avere di fronte una formazione, il Roselle, penalizzata da due espulsioni che hanno condizionato totalmente il rendimento dell'undici di Miraldo Sabatini. Il Grosseto ha finito per dilagare e rifilare quattro reti alla formazione rosellana che già è apparsa in difficoltà grazie alle manovre ficcanti ed incisive della banda di Consonni.





Il Grosseto, partito di slancio ha messo in vetrina sin dall'inizio un Culumbu incontenibile che ha avuto a disposizione in pochi minuti due clamorose palle gol. Netta la superiorità territoriale del Grosseto che già al 20' impegna duramente il portiere Sangiorgio, poi è Rotondo a mancare il bersaglio, ma il gol è rimanadato di poco, quando Simi, andava in gol da sottomisura al 29'.

Ma al 35' il portiere Sangiorgio usciva maldestramente dall'area, rosso diretto, Roselle in 10. Da un calcio di punizione di Rotondo proteste per un fallo di mano in area, e al 40' il Grosseto raddoppiava con un gran gol di Batistoni, ma continuava a maramaldeggiare e al 45' Rotondo era protagonista di una grande rovesciata e portava a tre il vantaggio del Grosseto.

Scatenato Culumbo e al 4' veniva atterrato, calcio di rigore, ma Rotondo mandava in curva. Roselle cercava di reagire ma finiva per innervosirsi e ne faceva le spese Carbone cacciato dall'arbitro al 15' del secondo tempo.

Il Grosseto con due uomini in più dilagava e al 29' ancora Rotondo che realizzava il quarto gol con una autentica prodezza. Pur in nove il Roselle cercava la via della rete senza successo. Calava così il sipario con il successo scontato ma ampiamente meritato del Grosseto a spese di un Roselle sfortunato che esce comunque a testa alta.





Davvero un bel Grosseto che rivedremo in semifinale contro il Follonicagavorrano.

La Coppa Passalacqua si ferma e riprenderà lunedì 20 giugno con la prima semifinale, tra Atletico Piombino e Atletico Maremma, inizio ore 21:15.





GROSSETO: Comi, Veronesi (dal 19' dl st. Testa),Tiberi, Vegnardi (dal 19' del st. Galli), Majuri (dal 10' del st. Presicci), Simi, Cargiolli (dal 10' del st. Falconi), Battistoni (dal 10'del st. Passalacqua), Rotondo, Bruni, Culumbu. A disposizione: Di Bonito, Falconi, Testa, Passalacqua, Veglianti, Tenci, Di Meglio, Presicci, Galli. Allenatore: Luigi Consonni

ROSELLE: Sangiorgio, Carbone, Tosti (st. Bargelli), Campetiello (dal 35' del p.t. Sangiorgio), Baldanzi, Schiattarella, Marrucci, Fusini, Gobbi (dal 27' del st. Arzilli), Galli (dal 33' del p.t. De Maria), De Maria dal 35' del st. A disposizione: Acerno, Signori, Bargelli, Ismanoski, Arzilli, Gatti, De Maria. Allenatore: Miraldo Sabatini

ARBITRO: Lorenzo Calise (Piombino)

ASSISTENTI: Andrea Callari Giuseppe Lumetta (Grosseto)





RETI: al 29' Simi, al 40 Battistoni, al 45' Rotondo. Nel st. al 29' Rotondo

CALCI D'ANGOLO: 8 a 1 per il Grosseto

NOTE: al 34' espulso Sangiorgio, nel s.t. Al 4' Rotondo ha fallito u calcio di rigore, espulso Carbone per proteste, ammonito Marrucci, Passalacqua





(foto di Giacomo Aprili)