Coppa Passalacqua, Grosseto in scioltezza liquida il Braccagni

Grosseto: Tutto secondo copione nell'ultimo impegno di qualificazione nel girone D. Per il Grosseto, grande favorito per la conquista della 47° Coppa Passalacqua, si è trattato di una vera e propria formalità superare il Braccagni e concludere il girone D a punteggio pieno, conquistando di fatto, l'accesso ai quarti di finale.



La squadra di mister Consonni al vertice della classifica, è scesa in campo con la ferma intenzione di confermare quanto di bello e spettacolare ha messo in vetrina dall'inizio della manifestazione giovanile grossetana e nell'intento ci è riuscito.





Gioco brillante, ampie manovre, con lodevoli triangolazioni, uno spettacolo calcistico di grande pregio, tutto questo lo si è visto anche contro il Braccagni.

I biancoverdi braccagnini, dalla loro, hanno cercato di arginare gli attacchi incessanti del Grosseto, replicando nel loro piccolo, senza peraltro ottenere brillanti risultati.

Il Grosseto ha cercato subito di mettere, come suol dirsi, le carte in tavola e già al 6' il funambolico Culumbo, raccoglieva con estrema disinvoltura un calcio di punizione di Di Meglio e trafiggeva il malcapitato estremo difensore bian coverde.

La banda di Gigi Consonni giocava con strema bravura e al 16' raddoppiava. Cargiolli con strema bravura si esibiva in una acrobatica rovesciata e trafiggeva il Braccagni da distanza ravvicinata.

Il Braccagni poco dopo la mezzora si affacciava nell'area di rigore del Grosseto senza pungere. Il Grosseto non si fermava e anche alla ripresa delle ostilità minacciava ancora il gol con Gatti che al 5' si esibiva in una grande parata.

Al 9' Rotondo si destreggiava in area e veniva steso da Attilio, calcio di rigore che lo stesso bomber trasformava. Pochi minuti ed il Grosseto usufruiva di un nuovo calcio di rigore ed era ancora Rotondo, al 16' ad andare sul dischetto e mandare in gol la squadra bianco rossa. La partita ormai non aveva più nulla dire . Grosseto attaccava ancora e al 28' Tenti con un gran tiro metteva in rete il pallone del 5-0.

Il solito grande e bravo Grosseto che è riuscito a liquidare il Braccagni e conquista il primo posto del girone e la qualificazione ai quarti, il Braccagni esce di scena ma a testa alta.





Classifica finale: Grosseto 9 punti, Invictasauro 6, Manciano 3, Braccagni 0.

Il quadro definitivo dei quarti di finale:

Atletico Piombino – Venturina (lunedì 13 giugno)

Atletico Maremma – Invictasauro (martedì 14)

Follonicagavorrano – Nuova Grosseto (mercoledì 15)

Grosseto – Roselle (giovedì 16)





GROSSETO: Comi, Trombini, Passalacqua, Presicci (dal 1' del st. Testa), Begnardi, Cargiolli, Tiberi (dal 1' del st. Majuri), Rotondo (dal 17' del st. Battistoni) , Di Meglio (dal 17' del st. Bruni), Culumbu (dal 1' del st. Tenci). A disposizione: Laudicino, Falconi, Simi, Testa, Battistoni, Tenci, Bruni, Majuri, Veglianti. Allenatore: Luigi Consonni.

BRACCAGNI: Gatti, Zenobi, Callai, Attilio, Di Manno, Chiaromonte, Franceschi, Balestri, Perini (dal 17' del st. Salamone) Nastro (dal 35' del pt. Lombardi), El Maili (dal 31' del st. Marconato) , Cosi, Salomone ,Lomardi, Marconato. Allenatore: Luciano Frati.

ARBITRO: Leonardo Scavuzzo (Grosseto)

ASSISTENTI: Vittorio Babbanini e Danilo Diana (Grosseto)





RETI: al 6' Culumbu, al 16' Cargiolli, nel st al 9' Rotondo (rigore), al 16' Rotondo (rigore), al 29' Tenci.

CALCI D'ANGOLO: 5-0 per il Grosseto

NOTE: ammonito Attilio, Zenobi





(foto di Giacomo Aprili)