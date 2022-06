Coppa Passalacqua, Follonicagavorrano domina e vola in semifinale

La Nuova Grosseto è scesa in campo indossando delle maglie bianche con la scritta “forza ragazzi” per ricordare i quattro giovani, Mattia, Damiano, Giovanni e Antonio, coinvolti in un terribile incidente stradale.

Grosseto: Follonicagavorrano è la terza semifinalista della 47° Coppa Bruno Passalacqua, il torneo giovanile in notturna in corso di svolgimento sul terreno di Via Adda. In semifinale la formazione di Marco Cacitti incontrerà la vincente del confronto che si svolgerà questa sera tra Grosseto e Roselle.

Prima della gara si è assistito a momenti di solidarietà con la Nuova Grosseto che è scesa in campo indossando una maglia bianca con la scritta “forza ragazzi” dedicata ai quattro giovani, Mattia, Damiano, Giovanni e Antonio, coinvolti nel tragico incidente di Castiglione della Pescaia, ricordando che in passato i quattro giovani avevano indossato proprio la maglia della Nuova Grosseto.













Altre magliette bianche, altri abbracci, messaggi e carezze per Mattia, Damiano, Giovanni, Antonio. La Nuova Grosseto si schiera a centrocampo con undici, sobrie, poesie intitolate “Forza ragazzi”. In basso un cuore rosso, enorme. Quelle magliette, l'applauso della tribuna e dell'intero impianto dove si gioca la coppa Passalacqua è l'ulteriore segnale di come l'intera città resti aggrappata giornalmente, anzi minuto dopo minuto, nell'attesa delle parole, che sollevino l'angoscia trasformandola in sollievo.

Poi comincia la gara. Il Follonicagavorrano, in gran forma, è riuscito ad avere ragione di una Nuova Grosseto determinata ma anche ingenua e se vogliamo sfortunata.

La banda di Stefano Rosini, tutt'altro che intimorita dal blasone maremmano, ha affrontato l'undici di Marco Cacitti impoinendo il proprio gioco brillante e spumeggiamte, gioco maturato grazie ad una buona condizione di forma che gli ha permnesso di raggiungere i quarti di finale per la prima volta dopo svariati anni e quindi con le carte in regola per dire la sua ingenuità. Il Follonicgavorrano, dominatore del proprio girone a punteggio pieno e godendo dei favori del pronostico ha imposto il proprio gioco con delle azioni veloci e brillanti, imponendo alla gara un gran ritmo, facendo girare da par suo la palla riuscendo a replicare ai tentativi di replica degli avversario.





La Nuovagrosseto ha ribattuto colpo su colpo gli attacchi del Follonicagavorrano, ma dalla sua non ha avuto, molta fortuna nelle chiusure a rete. La posta in palio era altissima, questo è vero, ma gli unidici di Rosini per il bel gioco che hanno messo in mostra meritavano molto perché in effetti la Nuova Grosseto ha giocato veramente bene, ma nel calcio a volte questo non basta, conta solo metter la palla in rete.

Così alla fine il successo a arriso al Follonivagavorrano che ha rifilato un secco 4 a 0 , con merito contro, un avversario che è uscito battuto ma a testa alta, che ha pagato a caro prezzo le troppe ingenuità soprattutto in difesa.

Follonicagavorrano in semifinale in attesa del confronto di questa sera tra Grosseto e Roselle.

Sin dalle prime battute la Follonicagavorrano ha messo in vetrina le proprie intenzioni con Cioni che all'8' è stato protagonista di una bella rovesciata sfiorando la traversa e al 15' passava in vantaggio con Nelli che realizzava onun tiro da distanza ravvicinata approfittando di una ingenuità dlla difesa della Nuoivagrosseto.

La squadra di Stefano Rosini rispondeva al 28' con Fabbrucci che sfiorava il pareggio, ma il Follonicagavorrano giocava bene e al 34' arrivava il raddoppio ancora con Nelli che ribadiva in rete un tiro di Cavallo finito sulla traversa.

La Nuova Grosseto cercava di reagire ma era ancora la formazione di Marco Cacitti a comandare il gioco e al 44' il bomber Cerrato andava in gol con tiro da distanza ravvicinata, Stesso copione nella seconda parte con il Follonicagavorano che comandava il gioco e si rendeva sempre pericoloso in avanti con la Nuovagrosseto che timidamente replicava.

La squadra di Marco Cacitti, comandava ancora le operazioni e al 20' cavallo firmava il 4-0 quando ribadiva in rete un bel lancio di Cappellini. La Nuovagrosseto si rendeva pericolosa con Basilicata al 35' quando colpiva la traversa al termine di una bella azione corale.





La squadra di Rosini, nonostante il passivo continuava a giocare bene ma anche sprecona ed il risultato non mutava più. Il Follonicagavorrano si impone con merito e conquista la semifinale.

Una grande prestazioni per Cerrato e soci, di contro una Nuova Grosseto bella, sprecona ma anche ingenua, esce amaramente di scena, ma a testa alta.

La Nuova Grosseto finisce in 10 per l'espulsione di Pisani allo scadere.

Stasera, ultimo quarto di finale, con il Grosseto che affronta il Roselle, inizio ore 21:15. Poi le semifinali con il seguente calendario:

Lunedì 20 giugno

Atletico Piombino – Atletico Maremma

Martedì 21 giugno

Follonicagavorrano – vincente tra Grosseto e Roselle (giovedì 16)





FOLLONICAGAVORRANO: Ioele, Fioretti (dal 15' del st. Martelli), Chelli ( dal 29' del st.Dani), Olivato, Cappellini (dal 32' del st. Milani), Ferrri, Nelli (dl 15'del sr. Tosi), Pagnini, Cerrato, Cioni, Cavallo (dal 24'del st. Terrosi). A disposizione: Civitelli, Dani, Martelli, Tosi, Terrosi, Tanzini, Milani. Allenatore: Marco Cacitti.

NUOVAGROSSETO: Terribile, Basilicata, Bernardini, Fabbrucci, Barbetti, Batzu (dal 1' del st. Colli), Guiadagnoli, Felici (dal 24' del st. Solari), Camarri (dal 1' del st. Fedi), neZaro (dal 19' del st.Pisani), Rossi (dal 32' del st. Paganucci). A disposizione: Scavuzzo, Bandiera, Colli, Fedi, Pisani, Solari, Paganucci, Marzocchi, Criscuolo. Allenatore: Stefano Rosini.

ARBITRO: Lorenzo Bonamici (Grosseto)

ASSISTENTI: Andrea Cava e Raffaele Lampedusa (Grosseto)





RETI: nel pt, Nelli al 15 e al 34', al 44' Cerrato, nella ripresa al 20' Cavallo.

CALCI D'ANGOLO: 7 a 3 per la Nuova Grosseto

NOTE: ammoniti Cappellini, Nelli, espulso per proteste al 45' del st. Pisani.





(foto di Giacomo Aprili)