Coppa Passalacqua, Atletico Maremma in rimonta conquista la semifinale

La squadra maremmana di Francesco Nieto in semifinale incontrerà l'Atletico Piombino. Esce di scena un Invictasauro nervoso e sprecone. Momento di solidarietà prima dell'inizio della gara per il giovane calciatore Mattia Sarno coinvolto in un grave incidente stradale alle porte di Castiglione della Pescaia, presentata una maglietta con la scritta “forza ragazzo” e la maglia n°11 della formazione del S.Andrea nel giorno in cui segnò la rete.



Grosseto: Sul verde prato di via Adda, è andato in scena il secondo quarto di finale per la 47° Coppa Passalacqua: di fronte Atletico Maremma e Invictasauro, pronte a contendersi il passaggio alle semifinali.

Grande momento di solidarietà, con due squadre scese in campo indossando una maglia bianca, per ricordare il giovane calciatore Mattia Sarno, che versa in gravissime condizioni alle Scotte di Siena in seguito ad un incidente stradale accaduto alle porte di Castiglione della Pescaia e presentando al foltissimo pubblico la maglia n°11 del Sant'Andrea, squadra dove lui gioca e mostrando una scritta “forza ragazzo” dedica al giovanissimo calciatore.









Atletico Maremma, primo del girone B, aveva di fronte Invictasauro, seconda del girone D.

Due formazioni che nel corso dei rispettivi gironi si sono espresse ad alti livelli e quindi questo secondo quarto di finale si presentava con tutti i presupposti di assistere ad una gara avvincente dove l'obbiettivo principale era la conquista dell'intera posta in palio.

Impegno ad alto livello per entrambe le squadre che si sono affrontata a viso aperto decise a superarsi per ottenere il visto per la semifinale.

Grinta e intensità da ambo le parti, con Invictasauro che voleva far bene di fronte al pubblico amico ma di fronte aveva un avversario tosto e deciso a vendere cara la pelle.

E' venuta fuori una gara almeno nella prima parte dal gioco scarso e con poche emozioni. Gioco molto spezzettato e molto scarso dal punto vista tecnico con il nervosismo a prevalso sulla tecnica.

Sono fioccati cartellini gialli, da una parte e dall'altra con un continuo protestate e dove il direttore di gara ha dovuto dare il massimo del tenere in pugno la gara. Un quarto di finale con pochezza di gioco e dove ha prevalso il gioco maschio. Tropi è stato il primo a farne le spese. Grande parata del portiere Trinchi che respinge un gran tiro di Di Chiara, ma è Incvictasauro ad andare in vantaggio con un colpo di testa di Troiano a seguito di una punizione di Cappelli. Anche Vettore si prende il suo cartellino giallo ma prima del riposo Vettori sfiora il pareggio. Grandi proteste per l'Atletico Maremma per un fallo in area dell'Invictasauro, ignorate dall'arbitro. Una brutta, molto brutta prima parte di gara ma la ripresa è completamente diversa. Al 7' si mette in luce Di Chiara che da posizione quasi impossibile infila la rete dei padroni di casa con un gran diagonale. Gli ospoiti ci credono e all'11 al termine di una “serpentina” di Scalabrelli , Vettore manda in rete un pallone molto invitante e l'Atletico Maremma vola.

La squadra di Angelini è protagonista di una reazione rabbiosa, ottiene una serie di angolo senza frutto, troppo nervosa la squadra non riesce ad andare a rete , ci prova anche Francavilla . Finale arroventato, Invictasauro attacca intensamente ma sulla sua strada trova un estremo difensore in gran forma e anche per Francavilla è una serata no. Nel finale viene espulso Tropi. La banda di Angelini attacca in massa ma l'Atletico Maremma riesce a difendersi ed a conservare fino alla fine il successo con merito che gli permette di raggiungere la semifinale dove incontrerà l'Atletico Piombino.





Stasera di scena il terzo quarto di finale tra Follonicagavorrano e Nuova Grosseto, inizio ore 21:15.





ATLETIC0 MAREMMA: VillanI, Loffredo, Lucidi (dal 48' Generosi), Vettori, Barbini, Chiocca, Scotto (dal 32' del st.Sartori), Vettori Alessandro, Stagnaro (dal 39' del st. Sarzilla), Di Chiara, Scalabrelli. A disposizione: Scopetani, Ercolani, Vaselli, Generosi, Sarzilla, Sartori. Allenatore Francesco Nieto.

INVICTASAURO: Trinchini, Colussi, Sonnini, Salazar, Bigliazzi, Tropi, Temperani, Troiani, Francavilla, Cappelli (dal \14' del st. Filippi), Scartabelli (dal 24' del st. Cecconi). A disposizione: Galeazzi, Piraino, Ercoli, Russo, Cauduro, Fantoni, Berrti, Filippi, Cecconi. Allenatore Federico Angelini.

ARBITRO: Alessio Bargagli (Grosseto)

ASSISTENTI: Roberto Bocci e Matteo Rullo (Grosseto)





RETI: al 24' Troiano, nel st. al7' Di Chiara, al 12' Vettori

CALCI D'ANGOLO: 7 a 1 per l'Invictasauro

NOTE: ammonito Tropi, Vettori, Di Chiara. Espulso Troppi per doppia ammonizione.





(foto Giacomo Aprili)