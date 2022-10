Coppa Italia serie B, netta sconfitta per il Carrefour Alice

Grosseto: Pesante sconfitta per il Carrefour Alice Grosseto nella seconda giornata della Coppa Italia di serie B. I ragazzi di Fabio Bellan sono stati travolti (18-4) dalla Tipografia Senesi Prato, al termine di una gara che è stata in mano ai padroni di casa solamente nei primi quattro minuti, dopo la rete lampo di Alessandro Bardini, a segno dopo appena 16 secondi. Con il passare del tempo, però, la formazione laniera ha fatto valere una maggiore esperienza e ha segnato a raffica, andando al riposo in doppia cifra (10-2), interrotta solamente dal momentaneo 7-2 di Alessandro Filippeschi. Nella ripresa la musica non è cambiata, con il Prato che è andato a segno altre otto volte prima della sirena finale, mentre il Carrefour è riuscito a trovare la via della rete con Bardini (autore quindi di una doppietta) e Perfetti.



I risultati del girone I della Coppa di serie B: Prato-Castiglione 6-6, Castiglione-Carrefour Grosseto 11-1, Grosseto-Prato 4-18. Prossime gare: 30 ottobre Castiglione-Prato, 6 novembre Grosseto-Castiglione, 12 novembre Prato-Grosseto.

Carrefour Alice Rh Grosseto-Tipografia Senesi Prato 4-18

CARREFOUR GROSSETO: Del Viva, Saletti; Giusti, Montomoli, Ciupi, Casini, Perfetti, Bardini, Filippeschi, Bruzzi. All. Fabio Bellan

PRATO: Vespi; Lorenzo Capuano, Bianchi, Baldesi, Benelli, Barbani, Mugnai, Santoro, Alberto Capuano. All. Maurizio Baldesi.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 0’16 Bardini, 4’04 Lorenzo Capuano, 6’04 Lorenzo Capuano, 6’56 Baldesi, 7’44 Santoro, 8’40 Mugnai, 10’51 Baldesi, 12’04 Lorenzo Capuano, 14’21 Filippeschi, 17’40 Alberto Capuano, 22’14 Santoro, 24’16 Santoro; nel s.t. 1’02 Alberto Capuano, 4’35 Santoro, 7’29 Bardini, 19’25 Santoro, 19’46 Santoro, 20’47 Baldesi, 23’05 Perfetti, 23'40 Mugnai, 24’22 Alberto Capuano.

NOTE: espulsione temporanea Perfetti nel s.t.