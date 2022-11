Coppa Italia serie A2, l'Hobbystore Cp Grosseto di scena al Casa Mora di Castiglione

Grosseto: Scatta sabato il ritorno del girone maremmano della Coppa Italia di serie A2 con il Circolo Pattinatori Hobbystore impegnato alle 19 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sulla pista di Casa Mora contro la Blue Factor Castiglione.

I ragazzi di Carlo Gucci, che hanno perso i primi due confronti, sono alla ricerca delle migliori condizioni e nelle ultime settimane hanno aumentato il carico di lavoro per farsi trovare pronti in queste ultime due sfide prima del campionato, che scatterà il prossimo 7 gennaio. All’andata, in via Mercurio il quintetto biancorosso ha tenuto testa ai cugini castiglionesi per 25 minuti poi nella ripresa ha dovuto fare i conti con un calo fisico e con le giocate di Federico Buralli, finendo per perdere 6-2. L’obiettivo per questo terzo impegno di Coppa è dunque migliorare ulteriormente il rendimento e magari cercare di mettere in classifica i primi tre punti.

Gucci presenta lo stesso gruppo che ha disputato un bell’incontro contro il Follonica, tra i locali, imbattuti dopo le prime due gare, torna l‘ex Gigi Brunelli.



Arbitro Matteo Galoppi, ausiliario Daniele Moretti

I convocati dell’Hobbystore: Bruni, Spinetti, Saitta, Battaglia, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Bianchi.