Coppa Italia: il Big Mat Bsc batte il Bologna in gara uno

Si chiude 4-2 il primo match degli ottavi di Coppa Italia allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Comincia con una vittoria il cammino dei biancorossi in Coppa Italia. Gara uno, infatti, si chiude con il risultato di 4-2 in favore dei ragazzi del manager Stefano Cappuccini. Il Big Mat Bsc Grosseto è passato subito in vantaggio, grazie a Piccini e Leonora, nel primo inning per poi portarsi sul 3-0 con Tiberi nel tempo successivo. Nel quinto inning, però, la squadra ospite accorcia le distanze, andando sul 3-2. Ma la replica dei biancorossi è immediata, infatti, Diaz porta il risultato sul 4-2 sempre nella quinta ripresa. Alle ore 15.30, sempre allo stadio Simone Scarpelli, si giocherà gara due.





Successione punti

Athletics Bologna: 000 020 000

Big Mat Bsc Grosseto: 210 010 00X

Battitori

Athletics Bologna: Del Priore 4 (2/4), Accorsi 6 (0/3), Monda 7 (1/4), Gaiga 2 (0/4), Montanari 8 (0/4), Errico Mirko 5 (1/3), Vignali 9 (1/3), Cavallari DH (0/1, Casanova 0/2), Corradin 3 (0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (2/4), Diaz 5 (2/4), Leonora 8 (1/3), Scull 7 (1/4), Pancellini Mattia DH (0/2, Cappuccini 2/2), Milli 2 (0/4), Pasquini Sweed 9 (1/4), Tiberi 6 (0/1, Funzione 0/2), Luciani 4 (1/3).

Lanciatori

Athletics Bologna: Capelli (5.0 RL, 6 V, 3 P, 2 BB, 2 K), Errico Mirko (3.0 RL, 4 V, 1K);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (5.0 RL, 3 V, 2 P, 3 BB, 8 K), Artitzu (4.0 RL, 2 V, 2 BB, 4 K).

Arbitro capo: Luca Palazzotto

Arbitro 1B: Luca Morini