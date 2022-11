Cooperative di comunità, si inaugura quella di Montelaterone, sull’Amiata

Arcidosso: Prevista per stamattina, sabato 5 novembre, l’inaugurazione della cooperativa di comunità ‘Il Borgo’, a Montelaterone, caratteristico borgo sulle pendici del Monte Amiata, frazione del comune di Arcidosso (GR). L’appuntamento è alle 10.30 in piazza d’Armi. Interverrà anche l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras. Durante l’evento saranno presentate le attività messe in campo dalla cooperativa di comunità amiatina.



Le cooperative di comunità sono piccole realtà imprenditoriali, nuove occasioni di sviluppo sostenibile in aree marginali e periferiche destinate a offrire servizi ai residenti e combattere lo spopolamento di borghi e paesi. Nate a partire dal 2018 con un primo finanziamento di circa 2 milioni di euro, a fine 2020 sono arrivati altri 800 mila euro di fondi europei Fesr-Fse. A marzo 2022 la Regione ha finanziato un nuovo bando con un altro milione e duecentomila euro.