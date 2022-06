Contributi affitti, risponde l'assessore Minozzi

Grosseto: "In merito alle dichiarazioni di SPI Cgil riguardo al bando per l’assegnazione del contributo per l’affitto si vuole sottolineare che il Comune di Grosseto aveva già previsto la possibilità per chi non è in possesso di un pc o delle conoscenze informatiche necessarie di fissare un appuntamento e recarsi all’ufficio Casa dei Servizi sociali del Comune.

È stata proprio una volontà dell’amministrazione quella di offrire un servizio di ausilio in presenza all’interno degli uffici comunali per dare la possibilità di fruire del contributo a tutte le fasce di popolazione. In ugual modo è stata prevista anche la possibilità di poter creare lo Spid in modo completamente gratuito e tramite appuntamento all’ufficio Anagrafe", conclude Sara Minozzi, assessore al Sociale