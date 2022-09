Finanza Contributi a fondo perduto, Confartigianato dà assistenza per le domande 12 settembre 2022

Redazione Grosseto: Contributi a fondo perduto per avviare attività commerciali, artigianali e agricole nel Comune di Scansano. L’ufficio credito di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende per offrire assistenza nella presentazione della domanda. Contributi fino al 100% delle spese sostenute. Le imprese dovranno avere un’unità operativa nel Comune di Scasano e essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 30/03/2023. Scadenza per la presentazione della domanda ore 10:00 del giorno 10 ottobre 2022. Per maggiori informazioni ufficio credito di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419611 – 0564 419628 ufficiocredito@artigianigr.it

