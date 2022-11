Contrasto alla criminalità: blitz di Guardia di Finanza e Polizia Municipale

Grosseto: Blitz all'alba di Guardia di Finanza e Polizia Municipale di Grosseto che sono intervenuti presso l'area abbandonata adiacente la stazione ferroviaria, nella zona compresa fra via Civinini, via Verga e via Leopardi. Durante il controllo sono stati trovati otto cittadini extracomunitari tutti di nazionalità tunisina, di cui cinque minorenni. Uno dei tre maggiorenni è stato trovato, inoltre, in possesso di dosi di cocaina ed eroina già pronte per essere spacciate, oltre che di denaro probabile ricavo dello spaccio.

Per i tre maggiorenni, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono state attivate le procedure di rimpatrio, mentre i minorenni verranno affidati alle competenti strutture. Successivamente all’intervento, la struttura è stata riconsegnata alla proprietà per la messa in sicurezza.



“Un nuovo, incisivo intervento – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale – per contrastare delinquenza e attività illecite. Un percorso che, attraverso la condivisione e l’unione di intenti di tutte le forze di sicurezza, procede più spedito che mai. Il nostro grazie va agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Grosseto per l’ennesimo successo riportato”.

