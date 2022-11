Continuano i lavori di manutenzione ordinaria CB6 a Polverosa

Orbetello: Continuano i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud inseriti nel piano della bonifica. E’ in corso un intervento sul fosso Magione, in località Polverosa, nel comune di Orbetello: gli operatori di Cb6 sono impegnati nella decespugliazione meccanica della vegetazione infestante presente in eccesso sulle sponde e all'interno dell'alveo.

Non solo tutela del rischio idraulico per la presenza di abitazioni nella zona, ma anche per proteggere un ponte di attraversamento lungo la strada regionale 74 Maremmana. Come sempre gli interventi sono realizzati seguendo le disposizioni previste dal decreto della Regione Toscana 1315 del 2019 che regolamenta le lavorazioni sui corsi d’acqua e la tutela dell’ecosistema regionale.