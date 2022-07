Continuano gli appuntamenti di Estate Clean 2022

Il programma per il 9 e 10 luglio



Marina di Grosseto: Prosegue a grande ritmo il cartellone di eventi di Estate Clean, la serie di iniziative all’insegna dell’aggregazione, della sostenibilità e del rispetto all’ambiente che si svilupperanno sul litorale di Marina di Grosseto e Principina a Mare durante la stagione estiva. In particolare, questi sabato 9 e domenica 10 luglio saranno le giornate dedicate allo sport con vari tornei organizzati all’interno degli stabilimenti balneari di Marina e Principina. La quota di iscrizione per partecipare sarà in parte devoluta ad incrementare il bosco urbano.

“Siamo davvero felici del successo che sta riscuotendo Estate Clean, che favorisce nei cittadini e nei turisti la nascita ed il rafforzamento della consapevolezza ambientale promuovendo la sostenibilità e l’unione verso l’obiettivo comune della salvaguardia del nostro pianeta. Invitiamo tutti a continuare a dare forza a questo progetto."





Di seguito ecco l’elenco degli stabilimenti balneari che aderiscono a questa iniziativa:

BUSSOLA: Torneo calcetto 10/7

GABRY: Gara castelli di sabbia 9/7

MIRAMARE: torneo Beach Volley 10/7

SIRENA: torneo Beach Bocce 10/7

GIGLIO: Torneo Biliardino 9-10/7

MODERNO: torneo Biliardino 9-10/7

MOBY DICK: torneo burraco con asd burraco grossetano e torneo Biliardino 8/7

LIDO: torneo Beach Tennis 10/7

GRIFOMARE: torneo Beach Tennis 9-10/7

TROPICAL: torneo Biliardino 10/7

MORENO :torneo biliardino 9 e 10

Club Velico Grosseto: uscita con vela il 10

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare direttamente gli stabilimenti balneari interessati.