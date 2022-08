annuncio Attualità Continua la selezione dei progetti per la Greenway in via De’Barberi 30 agosto 2022

Redazione Grosseto: Nello scorso mese di giugno il Comune aveva aperto, con il supporto dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto, un concorso avente come obiettivo la nascita del progetto di realizzazione della "greenway" di via De’ Barberi, compresa nella progettualità PINQuA, per cui il Comune di Grosseto ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La finalità è quella di potenziare la connessione tra il centro storico e il territorio limitrofo, che sia non solo una via di percorrenza a mobilità dolce, ma anche il collegamento fino all’argine del fiume servendo residenze, poli scolastici, sportivi e commerciali. L’obiettivo sarà inoltre quello di progettare aree verdi anche attrezzate, inserire elementi di arredo e servizi in corrispondenza dei maggiori snodi della via, migliorare la sicurezza stradale in un’area frequentata da studenti e residenti ed infine implementare la connessione della rete ciclabile urbana della città di Grosseto con la rete dei percorsi naturalistici del fiume Ombrone, realizzando un circuito di percorsi ciclopedonali collegati con il centro storico. Sono 16 le proposte realizzative giunte, che saranno ridotte a 5 attraverso una selezione che sarà conclusa entro il 15 settembre. Le 5 migliori candidature, poi, avanzeranno al secondo grado, in cui sarà necessario presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica con la definizione delle fasi successive della progettazione. Si ricorda che il vincitore del concorso seguirà la realizzazione del progetto di greenway. Seguici





