Continua la campagna vaccinale anti Covid dell’Asl Toscana sud est

Grosseto: Sono quasi 5000 le prenotazioni per la quarta dose nei centri vaccinali della Asl Toscana sud est, da qui a fine ottobre. La campagna anti Covid-19 procede anche con i sieri ad m-Rna bivalenti che garantiscono copertura sulle nuove varianti del virus. Come terza o quarta dose, questi vaccini possono essere prenotati da tutta la popolazione over 12.

E’ importante che vi sia distanza di almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose, del ciclo completo o dal contagio Covid.



Terza e quarta dose



Ci si può prenotare per le terze e quarte dosi, come di consueto, tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Naturalmente la vaccinazione rimane volontaria. È possibile fare l’anti Covid-19 in concomitanza con il vaccino antinfluenzale.

Quinta dose



Per quanto riguarda la quinta dose per i pazienti fragili, con la quarta fatta da più di 120 giorni, i soggetti interessati sono, secondo la circolare 0040319-23/09/2022 del Ministero della Salute, i soggetti estremamente fragili, come i trapiantati o in attesa di trapianto, immunodepressi, oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; persone dializzate o con insufficienza renale cronica grave; persone con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (l’elenco completo al link https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_62_file.pdf).

I reparti che seguono i pazienti fragili stanno procedendo a richiamarli, ma il soggetto interessato può rivolgersi direttamente al clinico che lo ha in cura e che valuterà se può farla o meno e, nel caso, procederà con la vaccinazione.



Centri vaccinali della Asl Toscana sud est



Provincia di Grosseto

Grosseto - centro vaccinale Villa Pizzetti

Follonica - centro vaccinale distretto socio sanitario, viale Europa

Orbetello - centro vaccinale ospedale di Orbetello.

Provincia di Siena



Siena - ambulatorio vaccinale, strada del Ruffolo 4

Poggibonsi - centro vaccinale distretto, via della Costituzione 30

Montepulciano - centro vaccinale Presidio ospedaliero Nottola

Abbadia San Salvatore - distretto socio sanitario.

Provincia di Arezzo