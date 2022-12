Cronaca Consiglio comunale per giovedì 29 dicembre 23 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea nella sala consiliare del Comune di Grosseto per giovedì 29 dicembre alle ore 8.30. Prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno interverrà brevemente, nell’ambito del progetto comunale “Bella Storia”, il Sig. Renzo Giannoni per conto della associazione Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori).

Questi punti all’ordine del giorno: -Comunicazioni istituzionali. -Comunicazione verbale seduta del 29/11/2022 – presa d’atto. -Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall’ente al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e ss.mm.ii. -Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal R.U. -Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per altri servizi di igiene ambientale – approvazione del nuovo testo normativo e relativi allegati. -Alienazione e valorizzazione di immobili di proprietà triennio 2023/2025, ai sensi dell’art. 58 del Dl 25/06/2008 n 112 convertito, con modificazioni, nella legge 06/08/2008 n.133 e ss.mm.ii. approvazione. -Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025 -nota di aggiornamento – approvazione. -Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote per l’anno 2023. -Bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati – approvazione. -Ordine del giorno a sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico, presentato dal consigliere Vasellini (lista Vivarelli Colonna sindaco) e dai capigruppo Pettrone (lista Vivarelli Colonna sindaco), Guidoni (Fratelli d’Italia) e Gabbrielli (Forza Italia). -Mozione ad oggetto “Comunità energetiche rinnovabili – manifestazione di interesse”, presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 Stelle). -Interrogazione su supporto specialistico all’amministrazione comunale per l’attivazione di “Grosseto impresa”, presentata dal consigliere Rosini (PD). Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw . Seguici





