Consiglio comunale per convalida eletti e giuramento sindaco Pitigliano

Redazione Pitigliano: Consiglio comunale straordinario, convalida degli eletti, giuramento del sindaco, nomina del vicesindaco e della Giunta comunale. Il giorno 28 giugno, alle 18 e 30, nella sede del Comune Il Consiglio comunale di Pitigliano è convocato in seduta straordinaria presso la sede comunale per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 18 e 30, con il seguente ordine del giorno: 1) Elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Esame della condizione degli eletti e convalida. 2) Giuramento del Sindaco 3) Comunicazione nomina componenti Giunta Comunale e Vicesindaco 4) Presentazione linee programmatiche 5) Nomina Commissione Elettorale Comunale 6) Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini residenti idonei all'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare 7) Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

