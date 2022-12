Consiglio comunale di Acquapendente su Facebook dal prossimo anno

Acquapendente: “Da Marzo 2023 il Consiglio Comunale verrà trasmesso su facebook”. A comunicarlo con apposita nota informativa rivolta alla popolazione i Consiglieri di minoranza Federica Friggi, Alessandro Brenci, Domitilla Agostini, Valentina Sarti.

“Siamo felici”, sottolineano, “ di informare tutti i cittadini che a partire da Marzo 2023 potrete ascoltare quanto discusso nei consigli comunali seguendo le dirette sulla pagina Facebook del Comune di Acquapendente. Il 27 Gugno avevamo richiesto la trasmissione in diretta facebook dei consigli comunali. Nella email di risposta ci veniva comunicato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale rinnovare totalmente la strumentazione così da permettere oltre alla registrazione anche la visione in streaming e garantire la più ampia partecipazione degli Aquesiani al Consiglio Comunale. Il 16 Novembre 2022, trascorsi 5 mesi e non avendo notato alcuna modifica rispetto alla strumentistica in dote nell’aula consigliare, abbiamo presentato una mozione per chiedere al sindaco di consentire la pubblicazione di dirette Facebook affinché tutti i cittadini potessero essere al corrente di quanto discusso nei consigli comunali.Il 30 novembre si è tenuto il Consiglio Comunale.

La nostra proposta è stata accolta e ci è stato assicurato che a partire da Marzo 2023 i cittadini potranno partecipare al Consiglio Comunale oltre che in presenza anche seguendo la diretta trasmessa sulla pagina Facebook del comune di Acquapendente. Noi di "Insieme per Cambiare" ad oggi siamo la lista di minoranza e pur battendoci in difesa degli interessi dei nostri compaesani, difficilmente vinceremo ai voti. La nostra forza siete voi! Solamente un popolo informato potrà supportarci nelle nostre battaglie facendo sentire all'amministrazione comunale la propria voce. Insieme a voi cambieremo Acquapendente”.