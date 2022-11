Consiglio comunale all'Argentario

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 25 novembre 2022 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 28 novembre 2022 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :



1) Approvazione verbali sedute precedenti (29 settembre 2022)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Approvazione e pubblicazione testo completo del verbale, a seguito di desecretazione della delibera n. 53 del 05.09.2022

4) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del tuel 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione

5) Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021 dal Comune di Monte Argentario ai sensi dell' art. 20 del tusp 175/2016

6) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza ai sensi dell'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267

7) Debito fuori bilancio art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it