Consiglio comunale all'Argentario

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 5 settembre 2022 alle ore 9,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 6 settembre 2022 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :



1) Approvazione verbali sedute precedenti (29 luglio 2022)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 comma 2 del tuel 267/2000

4) Aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del d.l. 112/08 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 06/08/2008 e ss.mm.ii. e contestuale variazione al documento unico di programmazione (dup) 2022/2024

5) Permuta di immobili tra Comune di Monte Argentario ed Azienda Usl Toscana Sud Est – Realizzazione casa di comunita’ – pnrr misura 6

6) Interrogazione inerente la polizia municipale (prot. 23161 del 18.07.2022)

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it