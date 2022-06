Consegnata al Comune l’area dell’ex 64°Deposito dell'Aeronautica Militare

Monte Argentario: Questa mattina nella sede municipale è avvenuta la sottoscrizione del verbale integrativo che perfeziona la definitiva consegna delle aree afferenti l’ex 64º Deposito Territoriale dell’Aeronautica Militare al Comune di Monte Argentario.



L’atto è stato firmato, alla presenza del sindaco Francesco Borghini, dal Tenente Colonnello Paolo Bianconi, in rappresentanza dell’A.D. – 2º Reparto Genio A.M., dal geometra Paolo Francioni, in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Toscana – Umbria e dal dirigente Antonella Escardi, in rappresentanza del Comune. Era inoltre presente il Colonnello Eros Zaniboni, Comandante del 4º Stormo di Grosseto, quale Ente consegnatario dell’aliquota in comodato d’uso alla Forza Armata.

L’atto di oggi segue la firma dell’addendum al Protocollo d’intesa tra le parti firmato lo scorso febbraio a Firenze e sancisce il definitivo passaggio e la piena disponibilità del bene demaniale al Comune di Monte Argentario che potrà usufruirne per soddisfare le esigenze della comunità locale, lasciando una piccola parte in uso alla Difesa.

Confermata la piena disponibilità della Difesa a farsi carico dell’eventuale attività di bonifica e dei relativi oneri finanziari qualora venisse accertata la presenza di sostanze inquinanti riconducibili alla pregressa attività militare svolta all’interno del Deposito. Peraltro a seguito di questo accordo la Difesa ha già effettuato un intervento di bonifica nel tratto dell’oleodotto compreso tra il 64° Deposito ed il porto del Valle.