“Conoscere Bianciardi” sabato 5 novembre Bianciardi critico televisivo

Grosseto: La rassegna “Conoscere Bianciardi” sabato 5 novembre affronterà un tema apparentemente poco conosciuto, in realtà ricco di implicazioni nell’evoluzione artistica di Bianciardi, ovvero il suo rapporto con la televisione. “Bianciardi critico televisivo” è il titolo che lascia prevedere un’indagine accurata su un ambito in cui lo scrittore si muove al di là dei pregiudizi tipici del suo ambiente. Il relatore Gabriele Rigola, docente all'università di Genova, è esperto di cinema e televisione. L'incontro, come di consueto, si terrà alle ore 10 alla Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43.



«Questo secondo ciclo di incontri organizzati per il Centenario – spiega il docente universitario Riccardo Castellana, curatore scientifico del progetto Conoscere Bianciardi – ha un orientamento più specialistico, pur mantenendo un linguaggio accessibile a tutti, anche ai più giovani. Del resto Bianciardi sa parlare ai giovani ed è uno scrittore ancora molto letto e apprezzato in tutta Italia sia in ambito accademico che dal grande pubblico».

Gli incontri del secondo ciclo del progetto “Conoscere Bianciardi”, curato da Fondazione Polo Universitario Grossetano e Fondazione Luciano Bianciardi, si svolgono al mattino per andare incontro, in particolare, alle esigenze del pubblico scolastico. Tra gli obiettivi di punta dell’intero progetto, infatti, emerge quello di avvicinare al grande scrittore grossetano generazioni varie e per questo motivo l’impegno si concentra anche sul coinvolgimento del mondo scolastico, nella convinzione che Bianciardi sia autore ancora attuale e che il suo linguaggio e la sua ribellione siano elementi ancora più apprezzabili se proposti a giovani destinatari. L’orario mattutino vuole essere uno stimolo a far partecipare studenti e insegnanti.

Il quarto e ultimo incontro della serie, “Lo stile di Bianciardi”, si terrà il 10 dicembre. Il relatore Carlo Varotti, italianista docente all'università di Parma, è autore di studi bianciardiani, tra cui “La protesta dello stile”. Il tema della scrittura è centrale nell’opera dell’autore indagato e come tale occupa la giornata conclusiva del secondo ciclo di “Conoscere Bianciardi”. Sulla scrittura, infatti, vera arma rivoluzionaria del grossetano, si concentra l’attenzione di critica e lettori appassionati, vista la ricchezza della pagina bianciardiana, percorsa sempre da una ricerca espressiva originale e complessa.