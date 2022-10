Confesercenti ha inaugurato la festa del Cioccolato a Grosseto

Grosseto: Ha preso il via la prima edizione di Chocomoments – la festa del cioccolato artigianale, un appuntamento organizzato da Chocomoments e Confesercenti Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto.



Una manifestazione dolcissima in cui maestri cioccolatieri saranno impegnati nel mostrare in diretta come si creano bon bon e delizie di ogni genere.

A tagliare il nastro della prima edizione, in piazza Dante, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il presidente provinciale di Confesercenti Giovanni Caso.





«La festa più dolce dell’anno è arrivata a Grosseto» dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna presente all'inaugurazione con l'assessore Bruno Ceccherini. «Durante questi tre giorni piazza Dante si riempirà di stand che hanno come tema il cioccolato in tutte le sue più diverse forme e varietà. Tantissime anche le attività pensate per grandi e piccini che si alterneranno durante l’evento. Grazie alla collaborazione tra Comune ed associazioni di categoria riusciamo a realizzare queste originali iniziative, che incentivano l’economia e che portano tantissimi cittadini e turisti all’Interno del centro storico» conclude il sindaco.

«Come Confesercenti siamo fieri e orgogliosi di proporre alla città un appuntamento importante, di qualità e che porta a Grosseto delle vere eccellenze nella lavorazione del cioccolato – afferma Giovanni Caso che ringrazia il Comune per la collaborazione data all'iniziativa-. Un'occasione per rivitalizzare il centro e portare, per tre giorni, grossetani e non solo nel cuore della città».





Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni animerà il centro di Grosseto. Ci saranno attrazioni per bambini, tante proposte ghiotte per gli adulti ma si lascerà spazio anche alla solidarietà e allo sport.

Cuore pulsante della manifestazione è la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti venerdì e domenica dalle 10 alle 20 e sabato dalle 10 alle 23.





Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show: il primo si terrà sabato alle 15, "Come nasce una sacher”, mentre domenica, sempre alla stessa ora, verrà realizzata la Pralina di Grosseto, un cioccolatino in versione speciale e unica realizzato con un ingrediente tipico della zona: lo zafferano dell'azienda agricola Mazzantini.

E poi ancora lo show choco-solidale di sabato alle 18 durante il quale verrà realizzata una tavoletta di cioccolato da guinness lunga ben 15 metri, seguirà una degustazione ad offerta per tutti, i ricavati verranno devoluti alla Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Sempre sabato alle ore 16:30 Fit walking con il gruppo walk Uisp: un giro nel centro storico ideale per chi si è lasciato tentare troppo dai peccati di gola proposti dai maestri cioccolatieri.

Per i più piccoli appuntamento con il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato, preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00, non è necessaria la prenotazione).

Domenica dalle 10 alle 12 si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando ai mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).