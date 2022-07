Confermata la certificazione Emas al Comune di Follonica

Follonica: Il Comune ha superato anche quest'anno il riesame confermando la certificazione Emas – acronimo di Eco-Management and Audit Scheme – uno strumento istituito dalla Comunità Europea al quale le organizzazioni aderiscono volontariamente al fine di valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali



La qualità della vita nei centri urbani si misura con parametri e indicatori molto severi e, prima di arrivare ad essere certificati, i centri urbani devono superare verifiche molto difficili. Il Comune di Follonica ha superato anche quest'anno il riesame confermando la certificazione Emas – acronimo di Eco-Management and Audit Scheme – uno strumento istituito dalla Comunità Europea al quale le organizzazioni aderiscono volontariamente al fine di valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, segnalando in questo modo informazioni sulle proprie politiche di gestione ambientale. Follonica ha quindi mantenuto la registrazione Emas e la certificazione ambienta Iso 14001: la certificazione viene assegnata a quei soggetti che, oltre a rispettare gli obblighi di legge, utilizzano le risorse in maniera efficiente, riducendo progressivamente i propri consumi di acqua, energia, materie prime, rifiuti ed emissioni. Sono poi fondamentali le iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione. Per valutare e migliorare le politiche in materia di tutela del territorio e dell'ambiente il Comune di Follonica si occupa con attenzione della pianificazione urbanistica, della promozione della mobilità sostenibile e della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.





«Siamo soddisfatti di questa conferma – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – che si riflette anche nell'ottenimento della bandiera blu, rilasciata da FEE per la qualità delle spiagge e dei servizi ad esse collegati, delle 5 Vele Legambiente e Touring Club per la qualità dei servizi turistici sostenibili, della Bandiera Verde assegnata dall’associazione Nazionale dei Pediatri Italiani alle spiagge a misura di bambini e bambine e dalla bandiera Gialla di Comune Ciclabile, assegnata da Fiab dal 2018 ai comuni che promuovano la ciclabilità e la mobilità dolce. Il Comune di Follonica è ormai da anni impegnato nella riduzione dell’impatto inquinante della città – conclude – attraverso azioni concrete come la rimodulazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, la promozione della sostenibilità e dell’educazione ambientale, sottoscrizione del Patto dei Sindaci, dichiarazione dello Stato di Emergenza Climatica, l'efficientamento della pubblica illuminazione e la pubblicazione dell’ordinanza “plastic free” che vieta l’utilizzo della plastica monouso nei parchi e sulle spiagge».