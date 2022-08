Conference League, debutto vincente della Fiorentina

Partenza fulminante con Nico Gonzales e Cabral in gol, nella ripresa si difende e ottiene un successo prezioso in ottica qualificazione.



Firenze: Una bella Fiorentina a metà, supera il Twente per 2-1 nel match di andata dei playoff della Conference League. Una vittoria importante in vista del ritorno tra sette giorni, un buon risultato che permette ai viola di gestire il ritorno.



Una grande Fiorentina ha colpito a freddo gli ospiti scesi a Firenze per centrare un buon risultato. Un grande calcio quello espresso dalla Fiorentina nella prima parte di gara entusiasmando non poco. La seconda parte di gara ha messo in luce una squadra viola più lenta pagando il grande primo tempo dal punto di vista fisico.

La Fiorentina ha messo in luce un grande approccio come ha sottolineato Vincenzo Italiano, felice e soddisfatto, pensando alla gara di ritorno dove la Fiorentina cercherà di centrare la qualificazione alla fase a gironi, obiettivo raggiungibile.

Il tecnico viola è sicuro che con una prestazione come quella di questa sera nel primo tempo può passare sicuramente il punto.

Appena un minuto e la Fiorentina è andata in vantaggio al termine di una grande azione corale con un guizzo di Nico Gonzales. Sulle ali dell'entusiasmo è arrivato il raddoppio con Cabral da sotto misura. Poi tante occasioni mancate di un soffio. Il Twente non è mai esistito solo nella ripresa ha ridotto le distanze con Cerni al 65', poi la girandola di sostituzioni ad entrambe le parti, ma il risultato non è cambiato.

Vince la Fiorentina per 2-1 e pensa già al ritorno dove come abbiamo visto la squadra non dovrebbe avere problemi a centrare il passaggio del turno.