Confconsumatori: via allo Sportello Online

I consumatori possono richiedere assistenza a distanza per I problemi riguardanti luce, gas e telecomunicazioni

Grosseto: Ancora più vicini ai cittadini e più tempestivi nell’aiutare chi ha difficoltà nella gestione delle utenze. Con l’obiettivo di rendere i propri servizi di assistenza ai consumatori sempre più efficienti e capillari, Confconsumatori ha attivato un nuovo Sportello Online, che andrà a integrare e potenziare il lavoro delle sedi sul territorio. Ora i cittadini potranno contattare da pc o smartphone il nuovo presidio telematico per risolvere, con l’aiuto degli esperti dell’associazione, tutte le problematiche riguardanti luce, gas e telecomunicazioni; sarà possibile anche richiedere informazioni e i Vademecum di Confconsumatori, per imparare a gestire al meglio le utenze.

COME FUNZIONA – Contattare il nuovo Sportello Online è semplice: visitare il sito www.confconsumatori.it e cliccare, nella parte alta della homepage, il bottone “Invia la tua richiesta”. A quel punto, il consumatore si troverà di fronte una scheda con cui potrà spiegare nel dettaglio il suo problema: gli esperti dello Sportello provvederanno a rispondere in breve tempo tramite e-mail, comunicando direttamente con l’utente. L’assistenza, per ora, avverrà unicamente via posta elettronica.

LE TEMATICHE – Il nuovo sportello si propone di rispondere alle crescenti difficoltà dei consumatori nella gestione dei contratti di luce e gas, così come di telefonia fissa e mobile. Come scegliere un contratto, come interpretare le comunicazioni da parte del gestore, come controllare e contestare fatture o difendersi dai comportamenti scorretti facendo valere i propri diritti: gli esperti sono pronti ad affiancare i cittadini, non solo per tutelare ma anche per informare ed educare.

I VADEMECUM – Non solo assistenza e tutela, i cittadini potranno anche richiedere allo sportello utili strumenti informativi per migliorare le proprie competenze, come i Vademecum di Confconsumatori, in particolare quelli su energia e telecomunicazioni (l’elenco completo in aggiornamento qui: https://www.confconsumatori.it/fai-da-te-con-confconsumatori-i-vademecum/), importanti per prevenire le problematiche più frequenti.

«L'inaugurazione dello Sportello Online – dichiara Mara Colla, presidente onorario di Confconsumatori – è un punto di arrivo ma soprattutto l’inizio di un percorso importante. Desideriamo, col tempo, mettere a disposizione dei nostri associati e dei cittadini in generale, sempre più digitalizzati, uno strumento accessibile e utile, per farli sentire meno soli nelle difficoltà che oggi affliggono i consumatori-utenti. Oltre alle utenze, lavoreremo per ampliare le tematiche per le quali sarà possibile ricevere assistenza a distanza, ma ricordiamo che molti dei nostri preziosi sportelli sul territorio sono già attrezzati. Lo sportello unico online, infatti, non va a sostituire bensì a integrare il lavoro dei nostri presidi territoriali e sarà utile anche a potenziare e uniformare il lavoro dei nostri operatori locali».

I CONTATTI – Per contattare direttamente lo Sportello Online, oltre a inviare la richiesta dalla homepage del sito www.confconsumatori.it, si potrà scrivere una e-mail all’indirizzo sportello@confconsumatori.it.