Confconsumatori :Modifiche contrattuali comunicate dalla società del gas

L'azione di Confconsumatori a tutela degli utenti



Grosseto: Due utenti grossetani nel mese di settembre hanno ricevuto comunicazioni con le quali una primaria società di vendita del gas notificava la propria volontà di modificare le condizioni contrattuali a partire dall'1 gennaio 2023. «Le comunicazioni – fanno notare da Confconsumatori – sono palesemente illegittime nonché pretestuose. Infatti l’articolo 3 del DL 115/2022 (Aiuti-ter) ha introdotto il divieto di modifiche unilaterali a carico delle società energetiche dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023. In tale periodo, dunque, non possono neanche essere notificati, come da comunicazione congiunta di Antitrust e Arera, i preavvisi di notifica. E le società potranno, salvo proroghe, inviare ex novo i preavvisi di modifica a partire dal 30 aprile 2023, con efficacia dal 30 maggio 2023».

Lette queste illegittime comunicazioni la sede grossetana di Confconsumatori ha inoltrato due denunce all’autorità antitrust, chiedendo le sanzioni economiche ed eventuali provvedimenti urgenti inibitori nei confronti della società.

Gli sportelli di Confconsumatori sono a disposizione degli utenti che hanno ricevuto o riceveranno comunicazioni illegittime. La sede di Grosseto è in via della Prefettura 3 (è possibile scrivere a grosseto@confconsumatori oppure telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19).