Confconsumatori: Criptovalute, fallimento Ftx: i rischi per i risparmiatori

«Quelle piattaforme sono giungle senza regole dove occorre anche proteggersi dal rischio di furti»: i consigli di Confconsumatori

Grosseto: «Dopo il crack della piattaforma di criptovalute, l’exchange crypto Ftx, occorre che i consumatori interessati a questo tipo di investimenti siano consapevoli dei rischi e adottino alcuni accorgimenti per proteggere il più possibile il proprio portafoglio virtuale». Ecco il commento e i consigli dell’avvocato Antonio Pinto, esperto di Confconsumatori.

BOMBE A OROLOGERIA – I numeri fotografano uno dei più grandi disastri finanziari della finanza mondiale. Circa un milione di investitori hanno perso oltre 30 miliardi di euro e, solo in Italia, ci sarebbero oltre centomila creditori. L’exchange crypto Ftx, la piattaforma di criptovalute, ha chiesto negli Stati Uniti di essere ammessa al Chapter 11, ossia alla bancarotta assistita. Arriva dopo tanti altri crack, come quello di MtGox, l’exchange giapponese, la stablecoin Terra-Luna e altri. «Ftx – spiega l'avvocato Pinto – era la seconda piattaforma di scambio di valute digitali al mondo per volumi, e questa è la prova che i cripto-asset poggiano su basi davvero molto fragili. L’economista Nouriel Roubini non a caso ha definito società come Ftx “una bomba a orologeria” che potrebbe esplodere in qualsiasi momento. Banca d’Italia e Consob ripetutamente hanno segnalato ai risparmiatori i gravissimi rischi di questo segmento di mercato virtuale».

MERCATI NON REGOLAMENTATI – Il “fallimento” Ftx insegna che i risparmiatori dovrebbero usare enorme cautela se proprio decidono di investire denaro in queste piattaforme, poiché si tratta di mercati non regolamentati, senza nessuna tutela per i risparmiatori. «In attesa della nuova normativa Ue che arriverà con il regolamento Mica, la compravendita di criptovalute è una giungla senza regole e senza difese effettive. In Italia è obbligatorio da luglio un registro per le società attive nell’intermediazione di valute digitali, gestito dall’Oam, l’organismo di agenti e mediatori. Tuttavia non si tratta di un sistema autorizzativo, ma di una semplice registrazione ai fini dell’antiriciclaggio. L’attività di trading di questo tipo di cripto-asset al momento, infatti, non è soggetta ad autorizzazione. Si deve tenere conto che nella finanza tradizionale i soggetti almeno sono vigilati e sottoposti a stringenti regole, mentre nel settore dei bitcoin e analoghi asset non trovano applicazione le regole di condotta e i presidi a tutela di investitori o depositanti».

CHIAVETTE PER I SOLDI VIRTUALI – E per chi vuole proprio “investire” in questi prodotti? «Meglio – è il consiglio dell'avvocato Pinto di Confconsumatori – non lasciare i soldi virtuali in un “portafoglio” messo a disposizione dalla piattaforma, l'exchange. Sono infatti piattaforme virtuali private, non regolamentate, dove spesso si sono verificati, oltre ai fallimenti, anche problemi legati a furti e hackeraggi. In linea di principio sono società che non offrono garanzie e non sono assicurate, con il rischio potenziale di poter perdere tutti i soldi depositati. Meglio usare una chiavetta Usb: vale a dire un supporto non connesso a Internet, e quindi non soggetto a furti da parte di hacker o altre variabili. Unica avvertenza: non perdere la chiavetta, altrimenti i soldi virtuali non sono più recuperabili. In gergo si chiama cold wallet, al contrario degli hot wallet che si trovano sul pc o sullo smartphone».

I RISPARMIATORI TRADITI – Che cosa fare in concreto per i risparmiatori traditi? «Per adesso – conclude l'avvocato Antonio Pinto – occorre studiare e approfondire se davvero esiste un percorso che possa dare qualche realistica possibilità di recupero, tenendo conto che Ftx aveva sede nel Delaware ed è lì che si è aperta la procedura. Ad esempio, anche per l’insinuazione al passivo c'è il problema dei costi, da rapportare a quanto potrà esser effettivamente recuperato da eventuali attivi che si dovranno recuperare».

I risparmiatori interessati a ricevere aggiornamenti sul tema possono contattare Confconsumatori: la sede di Grosseto è in via della Prefettura 3 (è possibile scrivere a grosseto@confconsumatori.it oppure telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19).