Confconsumatori. Carte revolving, illegittimo pagamento mensile interessi

Grosseto: Per la prima volta l'Arbitro bancario e finanziario ha statuito che la natura delle carte revolving, con credito rotativo, è sostanzialmente assimilabile allo scoperto di conto corrente. La carta revolving infatti consente acquisti indipendentemente dai fondi disponibili sul proprio conto corrente. Di conseguenza i pagamenti mensili che il consumatore esegue in favore della finanziaria vanno conteggiati ogni mese a riduzione di capitale.



«Infatti – ricordano da Confconsumatori – per gli scoperti di conto corrente la legge vieta la capitalizzazione mensile degli interessi, che si devono invece calcolare e addebitare su base annua, con la conseguenza che se le rate mensili vengono imputate alla riduzione del capitale gli interessi diminuiscono fortemente». Infatti per Confconsumatori Toscana «l’addebito mensile della quota interesse finisce per far “schizzare” alle stelle il costo del finanziamento rotativo e le famiglie finiscono per pagare in modo troppo salato il costo del finanziamento».

Stante la decisione dell’arbitro bancario, Confconsumatori è pronta ad assistere le famiglie alle prese col pagamento di rate troppo pesanti delle carte revolving. Per Grosseto gli interessati possono rivolgersi allo sportello di via della Prefettura 3 (telefono 0564 417849, dalle ore 15 alle ore 19).