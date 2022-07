Confconsumatori alla Notte del volontariato: vantaggi agli associati

Giovedì 28 luglio l'associazione avrà un punto informativo in piazza Dante



Grosseto: Confconsumatori partecipa alla Notte del volontariato di giovedì 28 luglio con un proprio punto informativo in piazza Dante, nel centro storico di Grosseto, a partire dalle ore 21 «L’associazione dei consumatori – spiegano – ha aderito all’iniziativa voluta da Cesvot area sud e Ccn-Centro Storico Grosseto, così da essere presente con i propri volontari a testimoniare il sostegno che in questo delicato periodo storico intende assicurare alle famiglie dei cittadini-consumatori italiani, alle prese con gli effetti post-Covid, l’inflazione, l’aumento dei carburanti e del costo dell'energia e la crisi energetica dovuta alla guerra». Per fidelizzare i propri associati, Confconsumatori offre – solo per la serata di giovedì 28 luglio – l’iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione a 5 euro per ogni persona e 2 euro per ogni familiare aggiuntivo.

Lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3: è contattabile chiamando il numero 0564 417849 oppure scrivendo a grosseto@confconsumatori.it. Sono molte le materie nelle quali Confconsumatori può assistere i cittadini: in questo periodo, ad esempio, è attivo lo Sportello del turista contro i disservizi legati alle vacanze (dagli acquisti online dei pacchetti e dei soggiorni, fino alle cancellazioni dei voli e i ritardi aerei). Inoltre è possibile rivolgersi all'associazione – tra le altre cose – per disservizi delle compagnie telefoniche e dei gestori dell'energia elettrica, gas o acqua, per truffe online causate da finte comunicazioni degli istituti bancari oppure legate al risparmio o alle assicurazioni, e per vizi e difetti di beni di consumo acquistati online o in forma tradizionale.