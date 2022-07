Confcommercio Grosseto: Moda, Innovazione E Sostenibilita’ Ambientale

Il successo della sfilata conclusiva di ‘Moda di Mare’ a Castiglione della Pescaia lancia i percorsi formativi della stagione 2022/2023. ‘Modello Prototipista’ e le novità assolute ‘Cosplay’ e ‘Social Media Manager’

Castiglione della Pescaia: Disegnare e produrre abiti di alta moda tenendo fermo il principio della sostenibilità ambientale non è una contraddizione in termini, ma una realtà concreta e possibile, oggi a disposizione sia dei grandi marchi, sia di un pubblico raffinato che ama il glamour, ma non a discapito dell’ambiente in cui vive. Le ragazze e i ragazzi di Moda Mascagni, accademia di design e comunicazione nata due anni fa sotto l’egida di Confcommercio Grosseto e accreditata in Regione Toscana per il rilascio di diplomi di qualifica professionale europea di III livello, lo hanno dimostrato nella sfilata conclusiva della #fashionweek di Castiglione della Pescaia ‘Moda di mare’.

Nel clou di sei serate interamente dedicate alla moda organizzate dal Centro commerciale naturale di Castiglione in collaborazione con Confcommercio Grosseto, i corsisti dell’Accademia di Moda Mascagni hanno portato in passerella le loro creazioni tratte dalla collezione che verrà ufficialmente presentata in ottobre quale esame finale per il rilascio del diploma. Le ragazze e i ragazzi di Moda Mascagni hanno lavorato su tessuti di alta moda ‘avanzati’ alle maison più prestigiose d’Italia destinati al macero o all’incenerimento. La scuola di Confcommercio Grosseto li ha invece recuperati trasformandoli in abiti finiti portati alla #fashionweek di Castiglione della Pescaia, riscuotendo grande apprezzamento del pubblico presente. “E’ stata la dimostrazione delle capacità acquisite dai partecipanti nell’ambito della moda – commentano da Confcommercio Grosseto - Grazie anche ai bravissimi docenti che abbiamo a disposizione e che sanno ancor più trasmettere la passione per questo splendido mestiere nell’ambito tessile, che in Toscana ed anche in Maremma vanta un’antica tradizione”. Le creazioni salite in passerella sono state realizzate a mano in ogni singolo dettaglio da 8 degli attuali 20 corsisti di Accademia di Moda Mascagni: Valentina Priori, Alessia Checcacci, Niccolò Tamberi, Romina Materazzo, Nicole Magnani, Svetlona Kostoprav, Michela Costantini e Chiara Bassi. Loro, insieme agli altri 12 compagni, a metà ottobre sosterranno l’esame per il conseguimento del diploma di ‘Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di abbigliamento’ portando ciascuno 10 creazioni che saranno esaminate da una commissione di esperti.

Ma per un ciclo che si chiude, ce ne è un altro che si apre. Sempre in autunno, infatti, ripartono i corsi di formazione professionale di Confcommercio Grosseto e tra questi anche quelli nel settore fashion sempre in partnerariato con la accreditata Accademia di Moda Mascagni. Si riconferma il corso di ‘Modellista prototipista’ (900 ore di lezioni frontali e 300 ore di stage) riservato ad ambosessi maggiorenni con forte motivazione ad intraprendere in breve tempo un percorso lavorativo nel settore di riferimento. A questo si aggiungono due novità: il corso ‘Cosplay’, che vanta di essere uno dei primi in Italia se non il primo (110 ore), e il corso ‘Social media manager’. Tra le materie di insegnamento nel corso ‘Cosplay’, Confcommercio Grosseto cita le lezioni di taglio e confezione costumi, tecniche di modellazione di foam, resine acriliche e siliconi, accessoristica. Si aggiungono lezioni specifiche di make-up ed acconciature. Anche l’altro ha le sue peculiarità che lo rendono speciale, perché dedicato nello specifico al ‘fashion digital marketing’. “Il corso è aperto ad ambosessi interessati a lavorare in ambito di fashion digital communication, sia inesperti che professionisti – concludono da Confcommercio Grosseto – Ma può interessare anche communication manager interessati ad apprendere o perfezionare le strategie di marketing e comunicazione utilizzate dalle aziende e dai brand di moda. Una figura richiestissima dalle imprese del settore”.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattare Ascom Confcommercio scrivendo a formazione@confcommerciogrosseto.it, telefono 0564 470111.