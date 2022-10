Confcommercio Grosseto annuncia l’avvio del corso “Contabilità”

Domani (11 ottobre) è in programma un incontro informativo



Grosseto: E’ ripartita a pieno ritmo l’attività formativa dell’Ascom Confcommercio Grosseto. I corsi che inizieranno a breve e ai quali ci si può ancora iscrivere sono numerosi ed interessanti.

Come annunciato nei giorni scorsi, si ricorderà che in Ascom si sta per formare la nuova classe della prossima edizione del corso “Oreficeria”, per il quale ci sono gli ultimi posti a disposizione.

Non solo: Confcommercio annuncia il ritorno del corso “Amministrazione - contabilità. Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativa e contabile”. Com’è noto, quella del contabile è ancora una delle professionalità più richieste nel mercato del lavoro, anche nella nostra provincia.

Ad esempio, l’anno scorso, nel 2021, il “contabile” compare sul podio, al terzo posto, tra le figure più ricercate in Italia, per quanto concerne le professioni a media qualifica, subito dopo l’operatore socio-sanitario e lo specialista amministrativo.

Riconosciuto dalla Regione Toscana, il corso della Confcommercio di Grosseto che inizierà ad ottobre si rivolge a tutti; l’unico requisito è di aver concluso la scuola dell’obbligo. La durata è di 110 ore, di cui 70 in aula e 40 di stage in azienda.

Molti gli argomenti che saranno trattati durante le lezioni, dalla contabilità generale ai bilanci, elementi di diritto tributario, registrazione e utilizzo dei sistemi gestionali.

Gli interessati devono prendere quanto prima contatti con la Confcommercio di Grosseto perché i posti a disposizione complessivamente sono solamente dieci.

L’associazione invita inoltre a partecipare ad un incontro informativo, ovviamente gratuito, che si svolgerà domani, martedì prossimo 11 ottobre, alle ore 15.00, presso le aule formative dell’Ascom in via Tevere 17 a Grosseto.

Per altre informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Confcommercio di Grosseto telefonando al numero 0564 417941 oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it.