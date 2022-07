annuncio Attualità Confcommercio esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico 15 luglio 2022

15 luglio 2022 116

116

Redazione Confcommercio Grosseto esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico nel tragico incidente di ieri a Braccagni.

Grosseto: “Nostro associato da sempre – scrivono dall’Ascom Confcommercio Grosseto – Antonio era una persona davvero molto cordiale, affabile e gentile, un uomo sempre solare che qui, in Associazione, era praticamente di casa. Inoltre, si era dimostrato un bravo imprenditore, di quelli che si adattano ai tempi e che soprattutto sanno reinventarsi, fino a realizzare i propri sogni. E’ così che da agente di commercio nel 2011 ha aperto la sua pizzeria a Marina di Grosseto. Profondamente commossi per ciò che è successo ieri a Braccagni, siamo vicini alla famiglia di Panico per questa improvvisa quanto prematura scomparsa. Il nostro abbraccio va anche ai familiari delle altre vittime”.

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità Confcommercio esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico Confcommercio esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico 2022-07-15T18:39:00+02:00 164 it Confcommercio esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Panico PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/05/04/20200504102953-ee0f5d1b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/05/04/20200504102953-ee0f5d1b.jpg Maremma News