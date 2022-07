annuncio Finanza Confartigianto, un Corso per preposti di cantiere, settore edile e impianti 9 luglio 2022

Grosseto: Il corso è rivolto ai preposti nei cantieri edili, ovvero a quei lavoratori che sovrintendono l’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In particolare capisquadra, capiturno, responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisala, capicantiere. Confartigianato Imprese Grosseto ricorda ai datori di lavoro che l’individuazione della figura del/dei preposti di cantiere è diventata obbligatoria e la mancata indicazione è sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o una multa da 1.500 a 6.000 euro. Per avere maggiori informazioni e procedere all’iscrizione contattare Franco Bolognesi responsabile settore edile di Confartigianato Imprese Grosseto – 0564 419611 bolognesi.franco@artigianigr.it.



